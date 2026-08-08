El lamento de Caín Fara tras el empate de Universitario y Sporting Cristal: "Estoy muy triste"

Universitario de Deportes y Sporting Cristal empataron 1-1 en el duelo de anoche que se llevó a cabo en el Estadio Monumental por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Los cremas abrieron el marcador con un tanto de Gianluca Lapadula, sin embargo, Yoshimar Yotún puso el 1-1 definitivo por la vía de penal tras una mano en el área de Caín Fara. Sobre esta jugada, el defensor crema se pronunció y expresó su lamento por el resultado obtenido.

Caín Fara lamenta la jugada de penal que terminó en el empate de Cristal

En declaraciones para L1 Max, el defensa central argentino confesó sentirse responsable por el empate ante los cerveceros y pidió disculpas a la hinchada por no concretar una victoria en el día del aniversario del club, que cumple 102 años de vida institucional. También destacó el esfuerzo y la actitud de sus compañeros para intentar sacar adelante el partido por el denominado 'clásico moderno'.

"Estoy muy triste por la jugada (el penal), creo que el equipo hizo un esfuerzo enorme, más en el aniversario del club, era una fiesta, una noche especial. Lamentablemente me toca a mi esa jugada, fue muy rápida. Yo quiero poner las manos atrás y me da en una mano. Pido disculpas a la gente, es algo que suele pasar pero que no debería", señaló Fara.

Universitario y Sporting Cristal empataron 1-1 en el Estadio Monumental.

Próximo partido de Universitario de Deportes

Tras este resultado, Universitario de Deportes volverá a jugar el próximo domingo 16 de agosto a las 3:30 p.m. (hora peruana) ante FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

Los dirigidos por Héctor Cúper apenas han sumado un punto en sus últimos dos partidos, por lo cual deberán llegar a este cotejo con la única consigna de ganar en Cajamarca. Por su parte, el cuadro local se encuentra seriamente comprometido con la baja y necesita urgentemente sumar puntos, tanto en su partido de esta fecha ante Melgar y el próximo fin de semana ante los merengues.