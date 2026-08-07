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¡Hay partido! Gol de Yoshimar Yotún en el Monumental para el 1-1 de Cristal a Universitario

Yoshimar Yotún no falla desde los 12 pasos y anota el empate de Sporting Cristal ante Universitario sobre los minutos finales del clásico en el Monumental.

Diego Medina
Gol de Yoshimar Yotún para el 1-1 de Sporting Cristal a Universitario.
Gol de Yoshimar Yotún para el 1-1 de Sporting Cristal a Universitario. | Foto: L1 MAX
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Cuando el partido se tornaba complicado para Sporting Cristal, un penal a favor de los celestes dejó con altas posibilidades a Yoshimar Yotún para anotar el 1-1 ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. El capitán de los rimenses tomó responsabilidad y decretó la paridad sobre el tramo final del clásico.

Tabla de posiciones de la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1

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Gol de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal vs Universitario

El árbitro Lozano tuvo que ser llamado por el VAR para que revisa la mano dentro del área de Williams Riveros y Caín Fara. El juez evaluó la acción y cobró la pena máxima a favor de los cerveceros. La pelota la tomó en primera instancia Catriel Cabellos, pero luego el esférico fue a las manos de Yotún.

Pese a la presión que existía en el Monumental, el volante de la selección peruana tomó responsabilidad en el remate y no falló desde los 12 pasos. Un disparo cruzado para engañar al golero Diego Romero y así sellar el 1-1 entre dos escuadras que pelean por el Torneo Clausura 2026.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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