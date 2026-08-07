- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sport Boys
- Real Madrid vs Ferencváros
- Perú vs México
- Tabla Liga 1
- Fichajes vóley
- Programación Liga 1
¡Hay partido! Gol de Yoshimar Yotún en el Monumental para el 1-1 de Cristal a Universitario
Yoshimar Yotún no falla desde los 12 pasos y anota el empate de Sporting Cristal ante Universitario sobre los minutos finales del clásico en el Monumental.
Cuando el partido se tornaba complicado para Sporting Cristal, un penal a favor de los celestes dejó con altas posibilidades a Yoshimar Yotún para anotar el 1-1 ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. El capitán de los rimenses tomó responsabilidad y decretó la paridad sobre el tramo final del clásico.
PUEDES VER: Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1 EN VIVO con el 'U' vs Cristal
Gol de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal vs Universitario
El árbitro Lozano tuvo que ser llamado por el VAR para que revisa la mano dentro del área de Williams Riveros y Caín Fara. El juez evaluó la acción y cobró la pena máxima a favor de los cerveceros. La pelota la tomó en primera instancia Catriel Cabellos, pero luego el esférico fue a las manos de Yotún.
Pese a la presión que existía en el Monumental, el volante de la selección peruana tomó responsabilidad en el remate y no falló desde los 12 pasos. Un disparo cruzado para engañar al golero Diego Romero y así sellar el 1-1 entre dos escuadras que pelean por el Torneo Clausura 2026.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50