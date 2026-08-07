Partidos de hoy, sábado 8 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Fin de semana llena de fútbol con emocionantes compromisos para los aficionados. En esta sección conoce los partidos de hoy, sábado 8 de agosto, en el que destacan cotejos de la Liga 1 del fútbol peruano, Liga Profesional de Argentina y amistosos internacionales. Revisa la programación completa y canales de transmisión para ver GRATIS.
Partidos de hoy por Liga 1 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|UTC vs ADT
|1.00 pm.
|L1 MAX
|Juan Pablo II vs Atlético Grau
|3.30 pm.
|L1 MAX
|Sport Boys vs Alianza Lima
|8.00 pm.
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Liga 2 2026
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANAL
|Sport Huancayo 2 vs Santos
|1.00 pm.
|Bicolor+
|ADA Jaén vs Llacuabamba
|3.15 pm.
|Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga Profesional Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Atlético Tucumán vs Sarmiento
|12.45 pm.
|ESPN Premium, Disney Plus
|Deportivo Riestra vs Estudiantes
|12.45 pm.
|TyC Sports, TyC Sports Play
|Tigre vs River Plate
|3.00 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Boca Juniors vs Vélez
|5.15 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Independiente vs Platense
|7.30 pm.
|TyC Sports, TyC Sports Play
|Instituto vs Gimnasia Mendoza
|7.30 pm.
|ESPN Premium, Disney Plus
Partidos de hoy por Liga Boliviana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|San Antonio Bulo vs Nacional Potosí
|2.00 pm.
|Entel Gol
|The Strongest vs Independiente Petrolero
|4.15 pm.
|Entel Gol
|Aurora vs Bolívar
|6.30 pm.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Brasileirao
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Gremio vs Sao Paulo
|2.00 pm.
|Premiere, Globoplay
|Remo vs Atlético Mineiro
|4.30 pm.
|Premiere, Globoplay
|Coritiba vs Chapecoense
|6.30 pm.
|Premiere, TV Record, Globoplay
|Botafogo vs Fluminense
|7.00 pm.
|SporTV, Premiere
Partidos de hoy por Liga de Primera de Chile
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Huachipato vs Everton
|2.00 pm.
|Max Chile, TNT Sports Premium
|Coquimbo vs La Serena
|4.30 pm.
|Canal 13, Max Chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy por Leagues Cup
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Orlando City vs León
|5.30 pm.
|MLS Season Pass, Imagen Televisión
|Inter Miami vs Monterrey
|7.00 pm.
|MLS Season Pass, SiriusXM FC
|Guadalajara vs Dallas
|8.00 pm.
|MLS Season Pass, FOX Sports 1, TUDN
|Real Salt Lake vs Atlante
|9.00 pm.
|MLS Season Pass, SiriusXM FC
|Toluca vs Los Angeles FC
|10.10 pm.
|MLS Season Pass, FOX Sports 1, TUDN
Partidos de hoy por Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Santa Fe vs Boyacá Chicó
|2.00 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
|Fortaleza vs. Cúcuta Deportivo
|4.20 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
|Deportes Tolima vs Inter Bogotá
|6.25 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win Play
|Deportivo Pasto vs Deportivo Cali
|8.30 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win Play
Partidos de hoy por Liga Pro de Ecuador
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Aucas vs Leones del Norte
|4.30 pm.
|Ecuavisa Ecuador, Zapping
|Barcelona SC vs Macará
|7.00 pm.
|Zapping
Partidos de hoy por Liga Paraguaya 2026
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sportivo Ameliano vs Cerro Porteño
|2.00 pm.
|DirecTV, TiGO Sports
|2 de Mayo vs Olimpia
|4.30 pm.
|DirecTV, TiGO Sports
Partidos de hoy por Liga Uruguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Central Español vs Progreso
|9.00 am.
|Disney Plus, DirecTV Sports
|Liverpool vs Albion
|1.00 pm.
|Disney Plus, DirecTV Sports
|Torque vs Peñarol
|4.30 pm.
|Disney Plus, DirecTV Sports
Partidos de hoy por amistosos internacionales
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Juventus vs Inter
|6.00 am.
|DAZN, Sport 1
|Chelsea vs AC Milan
|7.00 am.
|Claro Sports, Zapping, Claro TV+
|Manchester United vs PSG
|10.00 am.
|MUTV, beIN Sports
|Ferencváros vs Real Madrid
|12.00 m.
|DirecTV Sports, ESPN
|Barcelona vs Nottingham Forest
|2.00 pm.
|TV3, Sport TV 4, Sky Go
|Udinese vs Barcelona
|3.00 pm.
|TV3, Sport TV 4, Sky Go
Partidos de hoy por Eredivisie en Países Bajos
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|NEC vs Telstar
|9.30 am.
|ESPN 2, ESPN Extra
|Go Ahead Eagles vs Willem II
|11.45 am.
|ESPN 3, ESPN Extra
|PSV vs Fortuna Sittard
|1.00 pm.
|Disney Plus
|AZ vs ADO Den Haag
|2.00 pm.
|Disney Plus