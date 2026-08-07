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Partidos de hoy, sábado 8 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Revisa la programación de los partidos de hoy, sábado 8 de agosto, en el que se disputarán amistosos internacionales y cotejos de la Liga 1 2026.

Diego Medina
Partidos de hoy, sábado 8 de agosto.
Partidos de hoy, sábado 8 de agosto. | Foto: Composición Líbero.
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Fin de semana llena de fútbol con emocionantes compromisos para los aficionados. En esta sección conoce los partidos de hoy, sábado 8 de agosto, en el que destacan cotejos de la Liga 1 del fútbol peruano, Liga Profesional de Argentina y amistosos internacionales. Revisa la programación completa y canales de transmisión para ver GRATIS.

Tabla de posiciones de la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1 EN VIVO: resultados de la fecha 4

Partidos de hoy por Liga 1 2026

PARTIDOHORARIOCANAL
UTC vs ADT1.00 pm.L1 MAX
Juan Pablo II vs Atlético Grau3.30 pm.L1 MAX
Sport Boys vs Alianza Lima8.00 pm.L1 MAX

Partidos de hoy por la Liga 2 2026

PARTIDOSHORARIOSCANAL
Sport Huancayo 2 vs Santos1.00 pm.Bicolor+
ADA Jaén vs Llacuabamba3.15 pm.Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga Profesional Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Atlético Tucumán vs Sarmiento12.45 pm.ESPN Premium, Disney Plus
Deportivo Riestra vs Estudiantes12.45 pm.TyC Sports, TyC Sports Play
Tigre vs River Plate3.00 pm.ESPN, Disney Plus
Boca Juniors vs Vélez5.15 pm.ESPN, Disney Plus
Independiente vs Platense7.30 pm.TyC Sports, TyC Sports Play
Instituto vs Gimnasia Mendoza7.30 pm.ESPN Premium, Disney Plus

Partidos de hoy por Liga Boliviana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
San Antonio Bulo vs Nacional Potosí2.00 pm.Entel Gol
The Strongest vs Independiente Petrolero4.15 pm.Entel Gol
Aurora vs Bolívar6.30 pm.Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Gremio vs Sao Paulo2.00 pm.Premiere, Globoplay
Remo vs Atlético Mineiro4.30 pm.Premiere, Globoplay
Coritiba vs Chapecoense6.30 pm.Premiere, TV Record, Globoplay
Botafogo vs Fluminense7.00 pm.SporTV, Premiere

Partidos de hoy por Liga de Primera de Chile

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Huachipato vs Everton2.00 pm.Max Chile, TNT Sports Premium
Coquimbo vs La Serena4.30 pm.Canal 13, Max Chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy por Leagues Cup

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Orlando City vs León5.30 pm.MLS Season Pass, Imagen Televisión
Inter Miami vs Monterrey7.00 pm.MLS Season Pass, SiriusXM FC
Guadalajara vs Dallas8.00 pm.MLS Season Pass, FOX Sports 1, TUDN
Real Salt Lake vs Atlante9.00 pm.MLS Season Pass, SiriusXM FC
Toluca vs Los Angeles FC10.10 pm.MLS Season Pass, FOX Sports 1, TUDN

Partidos de hoy por Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Santa Fe vs Boyacá Chicó2.00 pm.RCN Nuestra Tele, Win Sports
Fortaleza vs. Cúcuta Deportivo4.20 pm.RCN Nuestra Tele, Win Sports
Deportes Tolima vs Inter Bogotá6.25 pm.RCN Nuestra Tele, Win Play
Deportivo Pasto vs Deportivo Cali8.30 pm.RCN Nuestra Tele, Win Play

Partidos de hoy por Liga Pro de Ecuador

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Aucas vs Leones del Norte4.30 pm.Ecuavisa Ecuador, Zapping
Barcelona SC vs Macará7.00 pm.Zapping

Partidos de hoy por Liga Paraguaya 2026

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sportivo Ameliano vs Cerro Porteño2.00 pm.DirecTV, TiGO Sports
2 de Mayo vs Olimpia4.30 pm.DirecTV, TiGO Sports

Partidos de hoy por Liga Uruguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Central Español vs Progreso9.00 am.Disney Plus, DirecTV Sports
Liverpool vs Albion1.00 pm.Disney Plus, DirecTV Sports
Torque vs Peñarol4.30 pm.Disney Plus, DirecTV Sports

Partidos de hoy por amistosos internacionales

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Juventus vs Inter6.00 am.DAZN, Sport 1
Chelsea vs AC Milan7.00 am.Claro Sports, Zapping, Claro TV+
Manchester United vs PSG10.00 am.MUTV, beIN Sports
Ferencváros vs Real Madrid12.00 m.DirecTV Sports, ESPN
Barcelona vs Nottingham Forest2.00 pm.TV3, Sport TV 4, Sky Go
Udinese vs Barcelona3.00 pm.TV3, Sport TV 4, Sky Go

Partidos de hoy por Eredivisie en Países Bajos

PARTIDOSHORARIOSCANALES
NEC vs Telstar9.30 am.ESPN 2, ESPN Extra
Go Ahead Eagles vs Willem II11.45 am.ESPN 3, ESPN Extra
PSV vs Fortuna Sittard1.00 pm.Disney Plus
AZ vs ADO Den Haag2.00 pm.Disney Plus
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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