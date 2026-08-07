'Puchungo' Yáñez dio fuertes calificativos de 'Lolo' Fernández, ídolo de Universitario: "Era súper..."

Universitario tuvo y tiene entre sus filas a grandes jugadores que han dejado una marca en el elenco crema, y uno de ellos es Teodoro Fernández Meyzán, más conocido como 'Lolo' Fernández, quien es el máximo referente del equipo estudiantil y una leyenda del club debido a su gran lealtad, y desarrolló toda su carrera con la camiseta crema.

Bajo este contexto, Alfonso Yáñez Ramírez, apodado 'Puchungo', exjugador de la 'U', en una reciente entrevista durante el programa 'Mano a mano', dio detalles sobre su amistad con el ídolo crema y dejó fuertes calificativos sobre el artillero merengue.

'Puchungo' Yáñez dio fuertes calificativos de 'Lolo' Fernández

De acuerdo con el exjugador, 'Lolo' era una persona muy divertida, cariñosa y anecdótica. Lo consideró una persona bastante respetuosa con todos, incluso con los jugadores de Alianza Lima.

'Puchungo' describió como era 'Lolo' Fernández

"'Lolo' era súper divertido, cariñoso y muy anecdótico. Él paraba a saludar a todo el mundo, era diferente. Una vez escuchó a alguien referirse a Alianza con un apodo y él le llamó la atención diciéndole: 'Ellos son rivales en la cancha; fuera del campo son iguales que nosotros’”, fueron las primeras palabras de ‘Puchungo’.

Además, reconoció que este gesto lo dejó marcado, pues actualmente muchos jugadores hablan mal de otros compañeros de profesional o incluso del equipo. "Eso te queda marcado. Hoy muchos camisetean para ser más queridos, pero a él nunca le gustó y nunca lo hizo. Él transmitía eso y por eso es el ídolo máximo de la 'U'", finalizó.

'Lolo' Fernández es el ídolo de Universitario

¿Cuántos goles tienen 'Lolo' Fernández en Universitario?

Teodoro 'Lolo' Fernández dejó una huella imborrable en Universitario de Deportes al registrar 345 goles en 397 partidos, contabilizando duelos oficiales y amistosos. De esta manera, el histórico delantero se mantiene como el máximo goleador en la historia del club crema.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

Por la fecha cuatro del Torneo Clausura de la Liga 1, Universitario se enfrentará a Sporting Cristal este viernes 7 de agosto de 2026. El encuentro está programado para las 8.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Monumental U Marathon.