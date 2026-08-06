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Partidos de hoy, viernes 7 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol GRATIS
No te pierdas la agenda completa con los partidos que se disputan este viernes 7 de agosto. En la Liga 1 tenemos el Universitario vs Sporting Cristal además habrá acción en otros campeonatos.
Este viernes, 7 de agosto, se vienen vibrantes partidos a nivel local e internacional. La fecha 4 de la Liga 1 continúa con el partidazo entre Universitario vs Sporting Cristal, además habrá acción en campeonatos de Sudamérica y se disputan algunos amistosos a nivel de clubes.
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Partidos de hoy por Liga 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Sport Huancayo vs Los Chankas
|13:00
|L1 Max y L1 Play
|Comerciantes Unidos vs Cusco FC
|15:15
|L1 Max y L1 Play
|Universitario vs Sporting Cristal
|20:30
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por Liga 2
|Partido
|Horario
|Canal
|Binacional vs Unión Minas
|13:00
|Bicolor+
|Unión Comercio vs Academia Cantolao
|15:15
|Bicolor+
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Rosario Central vs Aldosivi
|17:30
|TNT Sports
|Independiente Rivadavia vs Estudiantes RC
|19:45
|ESPN Premium
Partidos de hoy por Liga de Primera
|Partido
|Horario
|Canal
|Universidad Católica vs Cobresal
|19:45
|HBO Max, TNT Sports Premium
Partidos de hoy por Liga Pro
|Partido
|Horario
|Canal
|LDU Quito vs Independiente del Valle
|19:00
|Zapping
Partidos de hoy por amistosos internacionales
|Partido
|Horario
|Canal
|Bayern Múnich vs Aston Villa
|07:00
|Bayern TV
|Girona vs Sabadell
|11:00
|-
|Fulham vs Crystal Palace
|12:00
|-
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
¡Vamos al Circo!
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