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Partidos de hoy, viernes 7 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol GRATIS

No te pierdas la agenda completa con los partidos que se disputan este viernes 7 de agosto. En la Liga 1 tenemos el Universitario vs Sporting Cristal además habrá acción en otros campeonatos.

Wilfredo Inostroza
Sigue el calendario con partidos de hoy, viernes 6 de agosto
Sigue el calendario con partidos de hoy, viernes 6 de agosto | Composición: Líbero
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Este viernes, 7 de agosto, se vienen vibrantes partidos a nivel local e internacional. La fecha 4 de la Liga 1 continúa con el partidazo entre Universitario vs Sporting Cristal, además habrá acción en campeonatos de Sudamérica y se disputan algunos amistosos a nivel de clubes.

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Partidos de hoy por Liga 1

PartidoHorarioCanal
Sport Huancayo vs Los Chankas13:00L1 Max y L1 Play
Comerciantes Unidos vs Cusco FC15:15L1 Max y L1 Play
Universitario vs Sporting Cristal20:30L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por Liga 2

PartidoHorarioCanal
Binacional vs Unión Minas13:00Bicolor+
Unión Comercio vs Academia Cantolao15:15Bicolor+

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

PartidoHorarioCanal
Rosario Central vs Aldosivi17:30TNT Sports
Independiente Rivadavia vs Estudiantes RC19:45ESPN Premium

Partidos de hoy por Liga de Primera

PartidoHorarioCanal
Universidad Católica vs Cobresal19:45HBO Max, TNT Sports Premium

Partidos de hoy por Liga Pro

PartidoHorarioCanal
LDU Quito vs Independiente del Valle19:00Zapping

Partidos de hoy por amistosos internacionales

PartidoHorarioCanal
Bayern Múnich vs Aston Villa07:00Bayern TV
Girona vs Sabadell11:00-
Fulham vs Crystal Palace12:00-

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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