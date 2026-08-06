¡Oficial! Real Madrid anunció a Yan Diomande, el fichaje más caro de su historia: ¿Cuánto pagó?

El Real Madrid hizo oficial la incorporación de Yan Diomande como su nuevo refuerzo para las próximas temporadas. La entidad madridista alcanzó un acuerdo definitivo para concretar el traspaso del prometedor extremo, sumando una pieza estratégica a su plantilla con la intención de fortalecer la línea defensiva de cara a los retos del nuevo curso.

El futbolista africano llega a la Casa Blanca tras consolidarse como una de las revelaciones más destacadas de la última campaña en el fútbol europeo. Su rendimiento regular, sumado a su gran despliegue físico y solvencia táctica en la zaga, despertó el interés de varios clubes importantes del continente, siendo finalmente el proyecto merengue el que logró cerrar la negociación.

Con este movimiento en el mercado de pases, la directiva del conjunto blanco reafirma su apuesta por captar talento joven con proyección inmediata para el primer equipo. Diomande firmó un contrato hasta junio de 2033, asegurando su permanencia en el Santiago Bernabéu como un pilar pensando en el presente y el futuro del club.

Se tiene previsto que el flamante refuerzo pase los exámenes médicos correspondientes en la capital española antes de ser presentado de manera oficial ante los medios de comunicación. Posterior a ello, el defensor se pondrá de inmediato a las órdenes del comando técnico para integrarse a los entrenamientos del plantel principal y comenzar su adaptación al grupo.

Yan Diomandé es nuevo jugador de Real Madrid

¿Cómo juega Yan Diomande?

Yan Diomande es un extremo marfileño muy rápido, explosivo y desequilibrante en el uno contra uno. Destaca por su gran aceleración, capacidad para desbordar con regates, atacar los espacios y generar peligro tanto con goles como con asistencias. Además, puede jugar por ambas bandas, tiene un alto despliegue físico, presiona con intensidad y combina potencia, técnica y verticalidad, por lo que es considerado uno de los mayores talentos jóvenes del fútbol mundial.

¿Cuánto pagó Real Madrid por Yan Diomande?

La operación para contratar a Yan Diomande costó 125 millones de euros, monto que se puede ampliar hasta más de 140 si se cumplen las otras variables. Es el fichaje más caro en la historia del club 'merengue', superando los 103 millones que se pagaron por Jude Bellingham.