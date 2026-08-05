Lionel Messi anotó un doblete, rompió un nuevo récord con Inter Miami y se acerca a los 1.000 goles

Lionel Messi volvió de sus vacaciones recargado y fue pieza clave en la victoria del Inter Miami sobre el Atlético de San Luis por el arranque de la Leagues Cup 2026. Si bien la Pulga volvió a jugar con las garzas en el empate a 2 frente a Columbus Crew el pasado 2 de agosto, esa vez arrancó como suplente y jugó apenas 37 minutos; mientras que ante los mexicanos, fue titular y aportó con dos tantos y una asistencia en el triunfo por 4-2.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo presume su lujosa colección de autos que supera los 20 millones de euros

A los cuatro minutos de haber empezado el encuentro, la visita abrió el marcador por medio de Rodríguez, pero el capitán de la selección argentina puso el empate con una soberbia definición de zurda para dejar parado al arquero.

Luego, recibió un pase en el área chica, se sacó un defensor y la picó por encima del portero para convertir su segundo tanto a los 44’ y antes de que terminara el primer tiempo, se lució con una asistencia de tiro libre para que Micael aumente el marcador a favor del Inter Miami.

Lionel Messi le convirtió un doblete a Atlético de San Luis.

Con este nuevo doblete, Lionel Messi no solo llegaría a los 921 goles en su carrera profesional, sino que se convertiría en el máximo goleador de la Leagues Cup con 13 tantos, superando a Denis Bouanga (12) y Bongokuhle Hlongwane (10). Recordemos que este torneo fue el primero que conquistó el argentino en su primer año con las garzas y esta vez buscará repetir el plato.

Tras su participación en el Mundial 2026, en el que anotó ocho goles y dio seis asistencias, empezó a surgir el rumor de que Lionel Messi habría jugado su último partido con la selección argentina. Sin embargo, tras esta nueva actuación, muchas hinchas e hinchas de la Pulga están pensando que podría continuar defendiendo la camiseta de la Albiceleste y que incluso podríamos verlo en la próxima Copa América 2028 que parece se realizará en Estados Unidos.