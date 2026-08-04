Cristiano Ronaldo presume su lujosa colección de autos que supera los 20 millones de euros

Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia, pero esta vez lejos de los terrenos de juego. En una impactante publicación que revolucionó las redes sociales, la superestrella portuguesa dejó ver la intimidad de su garaje privado, exhibiendo en una sola imagen seis hiperdeportivos cuya suma total supera los 20 millones de dólares (más de 18.5 millones de euros).

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La colección expuesta reúne algunas de las piezas más exclusivas y codiciadas del planeta motor, destacando el icónico Bugatti Centodieci valorado en unos 10 millones de dólares, acompañado por el destacado Mercedes-AMG ONE con tecnología de Fórmula 1, una joya de colección como el Ferrari Daytona SP3, la barchetta Ferrari Monza SP2, el poderoso Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse y el exclusivo SUV Ferrari Purosangue.

Cristiano Ronaldo presumió de sus lujosos autos.

El desglose visual de esta cumbre de ingeniería automotriz demuestra que la pasión del '7' por la velocidad no escatima en gastos ni en exclusividad. La joya indiscutible de la velada es el Centodieci blanco del fabricante francés, una obra de arte de 1.600 caballos de fuerza de la cual solo existen 10 unidades fabricadas en todo el mundo.

A su lado brilla el Mercedes-AMG ONE, un coche de carreras adaptado a la calle con un motor híbrido derivado directamente del monoplaza de competición. La firma del Cavallino Rampante también domina el escenario con una trilogía espectacular: el Daytona SP3 y el Monza SP2 —pertenecientes a la prestigiosa serie ultra limitada Icona— junto al Purosangue, el primer crossover de cuatro puertas y motor V12 atmosférico de la casa de Maranello.

Cristiano Ronaldo presumió de sus lujosos autos.

Lo más llamativo de este despliegue de lujo es que los seis vehículos que posan junto al atacante lusitano representan únicamente una fracción del patrimonio automovilístico que ha construido a lo largo de su prolífica carrera.

Este selecto grupo abarca más del 80% del valor estimado de su garaje personal completo, el cual roza los 25 millones e incluye otras piezas de ensueño como un Bugatti Chiron personalizado con sus iniciales, un McLaren Senna enfocado en circuitos, así como una lujosa flota de modelos Rolls-Royce, Aston Martin y Lamborghini. Una vez más, el astro de Funchal demuestra que su ambición por ser el número uno no solo se refleja en sus récords goleadores, sino también en poseer una de las colecciones de autos más deslumbrantes y costosas de la historia del deporte mundial.