Crisis en la FIFA: UEFA amenaza a Gianni Infantino con tomar acciones legales en su contra

La crisis institucional dentro de la FIFA continúa dejando repercusiones luego de que Gianni Infantino retirara su propuesta para vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas privados. Ahora, la UEFA ha elevado el tono de su postura al advertir que estudia emprender acciones legales contra el presidente del máximo organismo del fútbol y exigir que no se eliminen documentos vinculados con el proyecto que generó una fuerte controversia a nivel internacional.

Según la información revelada por ESPN, la UEFA envió una carta formal de preservación de documentos a Gianni Infantino. Este tipo de comunicación tiene como finalidad impedir la destrucción de pruebas que puedan ser relevantes en un eventual proceso judicial. Además, el organismo europeo también remitió notificaciones a Joshua Kushner, Greg Maffei, J. P. Morgan y Open Economics, entidades y personas relacionadas con la propuesta, informándoles que su participación podría ser objeto de futuras acciones legales.

UEFA exigió la renuncia de Gianni Infantino. Foto: AFP.

La iniciativa impulsada por Infantino buscaba crear una empresa valorada en 20.000 millones de dólares para administrar las principales competiciones organizadas por la FIFA, entre ellas la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes. El proyecto contemplaba la incorporación de inversionistas privados, incluida la familia Kushner, una idea que provocó un rechazo inmediato entre las 55 federaciones afiliadas a la UEFA, las cuales consideraron que el patrimonio del fútbol mundial no debía convertirse en un activo comercial.

La presión de la UEFA obligó a la FIFA a retirar el proyecto

La oposición creció rápidamente durante los últimos días hasta convertirse en una de las mayores crisis políticas que ha enfrentado la FIFA en los últimos años. La UEFA incluso acordó boicotear las competiciones organizadas por el ente rector del fútbol si la propuesta seguía adelante, mientras que dos altos funcionarios de la propia FIFA expresaron públicamente su desacuerdo: uno presentó su renuncia como asesor presidencial y otro aseguró que el personal había sido inducido a apoyar un proyecto que nunca debió desarrollarse.

Finalmente, Gianni Infantino anunció que la propuesta quedaba descartada, reconociendo que no continuaría con el plan de crear la nueva subsidiaria. Sin embargo, el retiro de la iniciativa no ha puesto fin al conflicto. La posibilidad de una demanda por parte de la UEFA mantiene abierta una nueva disputa institucional que, además de afectar la relación entre ambos organismos, también podría tener consecuencias sobre la candidatura de Infantino a la reelección como presidente de la FIFA, prevista para marzo del próximo año. Con este escenario, el futuro del máximo dirigente del fútbol mundial vuelve a quedar bajo un intenso escrutinio internacional.