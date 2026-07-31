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Conmebol emite rotundo comunicado ante polémico proyecto de la FIFA: "Primero está el fútbol"

La Conmebol se pronunció sobre el proyecto impulsado por la FIFA, el cual ya fue rechazado por la UEFA y la Federación Asiática.

Eduardo Chirinos
Conmebol se pronuncia sobre el polémico plan de la FIFA.
Conmebol se pronuncia sobre el polémico plan de la FIFA. | Foto: Composición Líbero
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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se pronunció sobre el plan de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que planteó privatizar la gestión de las actividades comerciales del próximo Mundial 2030 y todas las competiciones del ente. Al respecto, la Conmebol emitió una contundente respuesta respecto a la idea de que la FIFA se abra al capital privado.

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¿Qué dijo la Conmebol sobre el plan de la FIFA?

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el máximo ente del fútbol sudamericano precisó que, tras tomar conocimiento del plan de Infantino, inició una serie de consultas para esclarecer los procedimientos que se pretenden llevar a cabo respecto a la comercialización de los derechos de comercialización de todas las competiciones de FIFA.

En ese sentido, hizo un llamado "a la unidad de toda la familia del fútbol" y a priorizar siempre al deporte rey por encima de cualquier interés personal ajeno al fútbol, sus valores y su desarrollo transparente en beneficio de todas las selecciones, clubes y divisiones menores.

"La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia.", se lee en el comunicado.

Conmebol, FIFA

Conmebol se pronunció sobre el plan de la FIFA.

Confederaciones en contra del plan de la FIFA

Cabe precisar que la Federación Asiática de Fútbol (AFC) y la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) se pronunciaron previamente expresando su rechazo a la idea de la FIFA, que consiste en crear una empresa llamada 'FIFA Forward Enterprise' (FFE), encargada de vender participaciones a inversionistas privados en las actividades comerciales de FIFA, como derechos de transmisión, patrocinio, venta de entradas y licencias.

Selecciones europeas no jugarían el Mundial 2030

La UEFA fue aún más allá y advirtió que, en caso de concretarse el polémico plan de FIFA, sus selecciones no participarán en la próxima copa del mundo del 2030 ni en otras competiciones oficiales organizadas por el máximo ente del fútbol.

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