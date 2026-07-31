Prensa brasileña dio rotunda opinión de Erick Noriega tras expulsión con Gremio: "Acabó..."

Gremio no pudo imponer su localía y terminó cayendo por la mínima ante Bolívar en la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, quedando eliminados del torneo. Uno de los aspectos más comentados fue la expulsión de Erick Noriega sobre los minutos finales tras protagonizar una gresca. Tras el final, la prensa brasileña no tardó en opinar sobre el 'Samurái'.

Prensa brasileña dio rotunda opinión de Erick Noriega tras expulsión con Gremio

El reconocido medio brasileño ‘Globo Esporte’ analizó el rendimiento de Gremio en el partido y el de cada uno de los jugadores. En ese contexto, su opinión sobre el rendimiento de Erick Noriega llamó la atención de los hinchas.

En su análisis remarcaron que durante los minutos que estuvo en cancha se encargó de distribuir de la mejor manera el balón en el centro del campo, además de mostrar un gran rendimiento como pivote, recuperando gran cantidad de balones. Sin embargo, no dejaron pasar la oportunidad y lamentaron la tarjeta roja en su contra.

Prensa brasileña valoró el rendimiento de Erick Noriega pese a expulsión con Gremio

“Distribuyó pases por el centro y demostró compromiso en la marcación. En el fragor del momento, acabó siendo expulsado al final”, señaló el citado medio en su publicación, donde le dieron al ‘Samurái’ una valoración de 5.0 por su desempeño.

No obstante, la calificación otorgada por parte del público fue de 3.2, una de las más bajas de todo el equipo y una muestra del descontento de la hinchada por su expulsión.

Números de Erick Noriega con Gremio

Hasta el momento de la temporada, Erick Noriega ha sumado una gran cantidad de minutos con Gremio, aunque su presencia se ha reducido en los últimos partidos, al punto que dejó de ser considerado en varios partidos por parte del DT Luis Castro. Según sus registros, el 'Samurái' ha jugado 29 encuentros con el 'Tricolor', en los que ha anotado un gol y aportado tres asistencias.