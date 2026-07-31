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Universitario y la gran preocupación de no poder renovar con Alex Valera

Alex Valera termina contrato en diciembre y Universitario viene apresurando la renovación de su vínculo hasta el 2028 antes de que lleguen ofertas fuertes del exterior.

Sandro Bazán
Álex Valera todavía no renovó su vínculo con Universitario. Foto: Libertadores
Álex Valera todavía no renovó su vínculo con Universitario. Foto: Libertadores | Difusión
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Sus goles en la temporada siempre son claves para pelear el título y la intención de Universitario es mantener esa buena práctica. Alex Valera termina contrato en diciembre, y aunque ya iniciaron las conversaciones de renovación, todavía no se logra concretar ese deseo para todos los hinchas y directivos.

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Nazario lleva 12 goles en la temporada, 10 en la Liga 1 y dos en la Copa Libertadores, por ello es importante asegurar su efectividad hasta el 2028. El apresuramiento pasa porque, de no concretar la renovación, podría llegar un club del exterior que pueda ofrecer una buena oferta y dejar al club sin una de sus piezas importantes.

Alex Valera se siente feliz en Universitario y espera que se puedan poner de acuerdo con su representante para poder estampar su firma. La próxima semana será clave para definir todos los detalles con el gran objetivo de tener por más tiempo sus goles en el Monumental para seguir cosechando títulos.

Universitario, Liga 1, Alex Valera

Alex Valera suma en total 12 goles en la temporada con camiseta de Universitario.

Hace unas semanas tuvo una oferta de América de Cali de Colombia, pero no avanzó la negociación por el monto alto en que fue tasada para una venta total. Hoy, el temor es que no quiera extender el contrato para quedar libre de negociar un nuevo contrato con otro club del extranjero.

Sandro Bazán
AUTOR: Sandro Bazán

Sandro Bazán: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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