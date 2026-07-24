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Álex Valera volvió a aparecer y lideró otro triunfo clave de Universitario

El delantero marcó de cabeza y volvió a ser decisivo en una nueva victoria de Universitario. Además, se complementó de maravillas con Gianluca Lapadula.

Redacción Líbero
Álex Valera abrió el camino del triunfo con un certero cabezazo tras un gran centro de Alzugaray.
Álex Valera abrió el camino del triunfo con un certero cabezazo tras un gran centro de Alzugaray. | LÍBERO | Prensa Universitario
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Apareció el goleador para dejar otra vez su marca. Álex Valera volvió a responder cuando Universitario más lo necesitaba. El delantero abrió el camino del triunfo con un impecable cabezazo a los 20 minutos, tras conectar un preciso centro de Lisandro Alzugaray que hizo estallar de alegría al Estadio Monumental.

Gianluca Lapadula anotó el 2-1 de Universitario sobre Cusco FC

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El atacante volvió a demostrar su olfato goleador y su capacidad para imponerse en el juego aéreo. Su anotación le dio tranquilidad al equipo de Héctor Cúper y encaminó una victoria muy trabajada en la segunda fecha del Torneo Clausura.

En el complemento, Valera mostró un gran entendimiento con Gianluca Lapadula. Ambos delanteros combinaron movilidad, presión y asociaciones en ataque, dejando muy buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos.

La presencia de ambos complicó constantemente a la defensa rival y alimentó la ilusión de la hinchada crema, que empieza a disfrutar de una dupla ofensiva con jerarquía, experiencia y mucho gol.

Con este nuevo tanto, Álex Valera llegó a los 12 goles en la temporada y ratificó su condición de máximo referente ofensivo de Universitario y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con la camiseta crema.

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