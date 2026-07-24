Álex Valera volvió a aparecer y lideró otro triunfo clave de Universitario

Apareció el goleador para dejar otra vez su marca. Álex Valera volvió a responder cuando Universitario más lo necesitaba. El delantero abrió el camino del triunfo con un impecable cabezazo a los 20 minutos, tras conectar un preciso centro de Lisandro Alzugaray que hizo estallar de alegría al Estadio Monumental.

El atacante volvió a demostrar su olfato goleador y su capacidad para imponerse en el juego aéreo. Su anotación le dio tranquilidad al equipo de Héctor Cúper y encaminó una victoria muy trabajada en la segunda fecha del Torneo Clausura.

En el complemento, Valera mostró un gran entendimiento con Gianluca Lapadula. Ambos delanteros combinaron movilidad, presión y asociaciones en ataque, dejando muy buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos.

La presencia de ambos complicó constantemente a la defensa rival y alimentó la ilusión de la hinchada crema, que empieza a disfrutar de una dupla ofensiva con jerarquía, experiencia y mucho gol.

Con este nuevo tanto, Álex Valera llegó a los 12 goles en la temporada y ratificó su condición de máximo referente ofensivo de Universitario y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con la camiseta crema.