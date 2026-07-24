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Álex Valera volvió a aparecer y lideró otro triunfo clave de Universitario
El delantero marcó de cabeza y volvió a ser decisivo en una nueva victoria de Universitario. Además, se complementó de maravillas con Gianluca Lapadula.
Apareció el goleador para dejar otra vez su marca. Álex Valera volvió a responder cuando Universitario más lo necesitaba. El delantero abrió el camino del triunfo con un impecable cabezazo a los 20 minutos, tras conectar un preciso centro de Lisandro Alzugaray que hizo estallar de alegría al Estadio Monumental.
El atacante volvió a demostrar su olfato goleador y su capacidad para imponerse en el juego aéreo. Su anotación le dio tranquilidad al equipo de Héctor Cúper y encaminó una victoria muy trabajada en la segunda fecha del Torneo Clausura.
En el complemento, Valera mostró un gran entendimiento con Gianluca Lapadula. Ambos delanteros combinaron movilidad, presión y asociaciones en ataque, dejando muy buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos.
La presencia de ambos complicó constantemente a la defensa rival y alimentó la ilusión de la hinchada crema, que empieza a disfrutar de una dupla ofensiva con jerarquía, experiencia y mucho gol.
Con este nuevo tanto, Álex Valera llegó a los 12 goles en la temporada y ratificó su condición de máximo referente ofensivo de Universitario y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con la camiseta crema.
¡Vamos al Circo!
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