Alianza Lima dio batacazo y contrató a figura procedente del Corinthians: "Con todo"

Mientras todos los hinchas de Alianza Lima están totalmente concentrados en que su equipo salga campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, pero en medio de ello la institución deportiva sorprendió a todo el mundo con una tremenda contratación procedente del Corinthians.

Así como lees, pese a que la prioridad para muchos es el plantel masculino, el cuadro que viene compitiendo en la Liga Femenina del Perú acaba de anunciar una sensacional incorporación tras dar un batacazo en el mercado y ‘jalarse’ a Juliana Da Silva.

Alianza Lima anunció a Juliana Da Silva

Fue el mismo Alianza Lima quien le dio la bienvenida a la futbolista brasileña en sus redes sociales. “¡Bienvenida a las Bicampeonas, 'Juju'! Vamos con todo por nuestros objetivos”, indicó el club blanquiazul, confirmando de esta manera la tremenda contratación.

Alianza Lima tiene nuevo fichaje.

Recordemos que las íntimas están en la obligación de salir campeonas del Torneo Clausura si quieren lograr el tricampeonato de la Liga Femenina. Esto debido a que recientemente perdieron las semifinales del Torneo Apertura a manos de Universitario de Deportes.

Finalmente, es importante resaltar que actualmente Alianza Lima es líder absoluto de la competición y ahora enfrentará a Carlos Mannucci en condición de local para permanecer en la punta de la competición incaica.