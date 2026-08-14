Rebagliati no tuvo reparos en responder a Guerrero tras polémica en redes: "Es un argumento bien pobre"

Diego Rebagliati respondió con contundencia a Paolo Guerrero luego de la polémica que se generó en redes sociales y que llamó la atención de los hinchas del fútbol peruano. El analista no dudó en cuestionar la postura del delantero de Alianza Lima, calificándola como un argumento bien pobre, en medio de un cruce que sigue generando repercusión en el ámbito deportivo.

Como se recuerda, el jugador blanquiazul utilizó sus redes sociales y cuestionó a las personas que han opinado sobre él y su rendimiento en el terreno de juego.

Diego Rebagliati no tuvo reparos en responder a Paolo Guerrero tras polémica en redes

"Ese argumento, acá lo saco a Paolo (Guerrero), en general de los futbolistas, es un argumento bien pobre, cuando dice 'Nunca jugó y si jugó, era malo', y para mí se desvirtúa un segundo con los entrenadores", fueron las primeras palabras de Rebagliati, durante la emisión del programa Satélite.

Además, señaló que la explicación de Guerrero está mal, pues no necesitas ser jugador profesional para aportar al desarrollo del fútbol. "Porque probablemente uno de los mejores entrenadores que ha podido tener más de un futbolista en su carrera, o no jugó o si jugó era muy malo. Entonces, bajo ese sentido, o sea, si al entrenador, al que tú le haces caso y hasta puede tener una buena influencia en tu carrera, no jugó y no era buen jugador, también puede haber algún comunicador que no haya jugado o si ha jugado y no lo ha hecho al nivel de uno, que te puede aportar cosas mucho mejor que un futbolista. Puede ser mucho más inteligente que un futbolista, y puede tener más información y mayor capacidad de análisis", complementó.

¿Qué había publicado Paolo Guerrero?

Días atrás, Paolo Guerrero generó revuelo en redes sociales tras compartir una polémica publicación que rápidamente se volvió viral. "Ah, listo. Ahora todos son entrenadores, opinan y comentan qué partido yo debería jugar. Existe cada personaje que nunca jugó o si jugó fue malísimo y quieren opinar de mí ya esto cada día está peor. Saquemos a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano pero ya, y de pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabilizar".