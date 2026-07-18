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Diego Rebagliati arremetió contra Sporting Cristal por dejar ir a Gustavo Cazonatti: “Es un…”

La salida de Gustavo Cazonatti de Sporting Cristal ha desatado polémica por la forma en que se manejó su partida, a poco del inicio del Torneo Clausura.

Antonio Vidal
Diego Rebagliati arremetió contra Sporting Cristal por dejar ir a Gustavo Cazonatti. Foto: composición Líbero/Satélite/IG
Diego Rebagliati arremetió contra Sporting Cristal por dejar ir a Gustavo Cazonatti. Foto: composición Líbero/Satélite/IG
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La salida de último momento de Gustavo Cazonatti sigue dando que hablar en algunos sectores relacionados a Sporting Cristal, pues se dio previo al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1, siendo una situación que ahora Roberto Mosquera deberá revertir. Uno de los que no se mostró contento con que Cristal haya vendido al centrocampista sin tener un reemplazo fue Diego Rebagliati.

Mosquera contó la verdadera razón de la salida de Cazonatti en Sporting Cristal.Foto: composición Líbero/Inka Digital/Sporting Cristal

PUEDES VER: Mosquera contó la verdadera razón de la salida de Cazonatti en Sporting Cristal: "Lo hemos..."

El conductor no dudó en darle con palo a la dirigencia rimense, señalando que la situación debió manejarse de diferente manera, pues ahora que se sabe de la necesidad del club, el refuerzo saldrá más caro de lo que pudo haber salido si se tenía previsto esta situación.

"Vuelven a ser una agencia de representación. Le tienes que decir a Cazonatti: ‘Está bien, pero espérate que consiga el refuerzo’. Si hago público que te vas, el refuerzo me cuesta el doble. Es un error de gestión", señaló Rebagliati, durante la transmisión del programa 'Los Reba'.

Trayectoria de Gustavo Cazonatti

  • Rio Claro (Brasil)
  • Real SC (Portugal)
  • Mafra (Portugal)
  • Brasil de Pelotas (Brasil)
  • Maringá (Brasil)
  • Tombense (Brasil)
  • Criciúma (Brasil)
  • Chapecoense (Brasil)
  • Sporting Cristal (Perú)
  • Mirassol-SP (Brasil)

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

Luego de su victoria ante Deportivo Garcilaso, el siguiente duelo de Sporting Cristal será ante Bragantino, por lo que será los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana el miércoles 22 de julio.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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