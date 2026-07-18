Roberto Mosquera se rindió en elogios ante ex Racing que firmó con Cristal: "Es Impresionante"

Sporting Cristal logró un triunfo importante ante Deportivo Garcilaso en su inicio del Torneo Clausura, donde han concretado varios refuerzos y aún no cierran por completo su plantel. En ese contexto, Roberto Mosquera impactó a los hinchas al destacar por todo lo alto a un exjugador de Racing Club que firmó con los cerveceros.

Roberto Mosquera se rindió en elogios ante ex Racing que firmó con Cristal

El cuadro rimense sabía que tenía que potenciar su plantel tras el bajo rendimiento de muchos jugadores y uno de sus primeros refuerzos fue Hernán Barcos. El delantero llegó al club tras dejar FC Cajamarca y rápidamente se consolidó como esencial en el plantel.

Precisamente, tras la victoria ante Deportivo Garcilaso, le consultaron a Roberto Mosquera su opinión sobre dirigir a un jugador como Barcos. Ante ello, el técnico de Sporting Cristal no dudó en destacar que el Pirata es un profesional A1, y eso se demuestra en sus entrenamientos y cuidado físico.

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"Yo creo que él (Hernán Barcos) es un ejemplo permanente, de profesional de primer nivel, lo que entrena, el cuidado de él, su peso, su masa magra. Es impresionante. Yo creo que es un jugador que llega a cualquier equipo e inspira los que vienen detrás, a los que tienen menos edad y han jugado menos", señaló el estratega.

En esa línea, Mosquera señaló que Hernán Barcos es una gran inspiración para el resto de los jugadores, por lo que tenerlo en el plantel es vital para evitar que los jóvenes salgan del camino que busca el club.

"Con personas así, es muy bueno tenerlo en el plantel, porque es muy difícil salirse del camino que necesiten Sporting Cristal para hacer figuras. Así que la venida de él creo que ha sido importante", concluyó.

Hernán Barcos y paso por Racing Club

Hernán Barcos inició su carrera en las divisiones menores de Racing Club, donde adquirió protagonismo y fue ascendido al primer equipo. Luego de ello, inició una serie de cesiones en su carrera hasta su salida definitiva del club en la temporada 2010, donde fue vendido a LDU de Quito.