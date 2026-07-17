Sporting Cristal fichó a defensor procedente del Mineros de la Segunda División de México

Ya arrancó el Torneo Clausura y Sporting Cristal continúa reforzando su plantel. Tras la sorpresiva salida de Gustavo Cazonatti y las llegadas de Michael Hoyos, Hernán Barcos y Juan Manuel Cuesta, ahora los rimenses acaban de hacer una nueva incorporación para la zaga defensiva.

De acuerdo a la información del periodista César Luis Merlo, el conjunto rimense acaba de fichar al defensor peruano de 20 años, Anderson Villacorta, procedente del Mineros de Zacatecas de la Segunda División del fútbol mexicano.

"Anderson Villacorta es nuevo refuerzo de Sporting Cristal. Mineros lo cede a préstamo por un año con cargo y con una opción de compra. En caso de ser adquirido, el club se quedará con el 20% de una futura venta", escribió el comunicador.

Información sobre el próximo fichaje de Sporting Cristal.

Información que fue corroborada por los periodistas de L1 Max en plena transmisión del Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso, quienes confirmaron que Villacorta llegará a Lima este sábado 18 de julio para pasar las pruebas médicas y estampar su firma con la institución rimense.

¿Quién es Anderson Villacorta?

Anderson Mishael Villacorta Beltrán es un futbolista profesional peruano nacido en Chepén el 25 de julio de 2005. Se desempeña principalmente como defensa central y destaca por su proyección física con 1.80 metros de estatura.

Realizó su formación juvenil y debutó profesionalmente en el primer equipo de la Universidad César Vallejo en agosto de 2022. Con el cuadro trujillano llegó a sumar minutos en la Liga 1 y sumó experiencia internacional al ser considerado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023.

En diciembre de 2023 se oficializó su traspaso al fútbol mexicano. Desde entonces, compite en la Liga de Expansión MX (segunda división de México), logrando una regularidad importante en la zaga central del equipo y consolidando su contrato, el cual se extiende hasta junio de 2028.