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Roberto Mosquera reveló el grave error que cometió Sporting Cristal pese a su victoria: "Hay deuda"

El entrenador confesó cuál fue la principal falencia que mostró Sporting Cristal a pesar de vencer a Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura.

Gary Huaman
Roberto Mosquera debutó con un triunfo en el Torneo Clausura.
Roberto Mosquera debutó con un triunfo en el Torneo Clausura. | Foto: captura/Inkadigital TV
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Sporting Cristal debutó en el Torneo Clausura con una victoria frente a Deportivo Garcilaso gracias al tanto de Martín Távara. No obstante, los rimenses sufrieron más de la cuenta porque fallaron bastantes goles y los rivales estuvieron cerca de convertir el empate.

Sporting Cristal debutó en el Torneo Clausura ante Mineros de Zacatecas.

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Ya en conferencia de prensa, el entrenador Roberto Mosquera señaló que sus dirigidos mostraron carácter y que de poco a poco están recuperando la religión del toque. Pero no solo eso, sino que el estratega reconoció que el cuadro celeste cometió un grave error en el partido y fue la falta de definición.

El carácter que demostramos, es un parte de un pequeño cambio que estamos tratando de hacerlo permanente. Tenemos que acercar el juego al marcador. La primera parte la estamos pasando con buena nota, cerca de la religión por la cual siempre que he sido criticado, pero es la manera que Cristal salga adelante, yendo a sus raíces”, empezó declarando Roberto Mosquera.

Luego, se refirió a la cantidad de goles que erraron en todo el encuentro y aseguró que a partir de ahora van a trabajar en eso: “Ahora tenemos que trabajar en definición, nos está faltando, pero hay una tranquilidad en el plantel. Comenzamos bien, los 3 puntos son importantes, jugamos bien, aunque el resultado diga otra cosa. (...) Hay deuda de goles.

Cuando fue consultado sobre la titularidad de Hernán Barcos, Mosquera señaló que es importante tenerlo en el equipo por la clase de persona que es: “Es un ejemplo permanente de profesional de primer nivel. Es un jugador que inspira a los demás, con personas así es bueno tener en el plantel, la llegada de él fue importante”.

Finalmente, se refirió a la llegada de Anderson Villacorta: "Estamos viendo, hay varias opciones. Queremos no equivocarnos, está viendo también él su futuro”.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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