Barcos y su contundente mensaje sobre su competencia Michael Hoyos en Sporting Cristal: "Es una..."

Sporting Cristal ganó en su casa por 1-0 ante Deportivo Garcilaso por la fecha uno del Torneo Clausura de la Liga 1, dejando buenas sensaciones. Aunque los locales pudieron ganar por más, la falta de precisión jugó un papel determinante, pero arrancaron llevándose los tres primeros puntos, que siempre son valiosos para empezar con buen pie.

Bajo este contexto, uno de los que debutó con el equipo, Hernán Barcos, que fue titular en el encuentro, se mostró contento con la victoria, pero no fue ajeno a la situación que lo rodea, pues también debutó Michael Hoyos, en el minuto 75 y se mostró bastante participativo durante los tramos finales del encuentro, incluso teniendo ocasión de gol.

En conversación con L1 Max, el 'Pirata' fue consultado sobre la nueva competencia que tiene en el puesto, señalando que se siente feliz de que un jugador como Hoyos llegó al cuadro rimense y reconoció que ambos buscarán lo mejor para el club.

"Sí, lindo, lindo. Michael es un gran jugador también, un gran profesional, y al que le toque jugar va a ser lo mejor para Sporting, y estamos tranquilos con eso. Es una competencia sana y el que esté mejor va a jugar", fueron las palabras del delantero argentino.

Hernán Barcos tras su debut con Sporting Cristal

Tras el partido, Barcos también habló sobre el rendimiento del equipo, señalando que pudieron ganar por más goles.

"Muy bueno. La verdad que creo, hicimos un gran partido. Desde el primer minuto fuimos a presionar arriba. Tuvimos varias, tuvimos varias situaciones, no concretamos, pero después Martín hace un golazo y pudimos obtener el resultado, que era... Siempre los primeros partidos son difíciles cuando uno empieza el campeonato, y ganar de esta manera, creo que el resultado no representa lo que jugamos, ¿no? Pero sí, nos vamos tranquilos que se ganó. Y después tenemos que afinar cosas, pero nos vamos bien", señaló el argentino.



