0

Perú vs Venezuela EN VIVO por el Mundial de Vóley Sub 17: horarios y dónde ver partido

Se viene el partido Perú vs Venezuela, por el Grupo B del Mundial de Vóley 2026, desde el Polideportivo San Felipe, en Chile.

    Wilfredo Inostroza
    Perú se mide ante Venezuela por el Mundial Sub 17 de Vóley Femenino
    Perú se mide ante Venezuela por el Mundial Sub 17 de Vóley Femenino | Composición: Líbero
    COMPARTIR

    El segundo examen de nuestras 'Matadorcitas'. Perú medirá fuerzs ante Venezuela HOY viernes 7 de agosto, a partir de las 13.00 del horario peruano, por el Grupo B del Mundial de Vóley Sub 17 Femenino que se desarrolla en Chile. Este encuentro se disputará en el Polideportivo San Felipe y promete mucha emoción de principio a fin.

    Revisa los movimientos de los clubes para la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

    PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: llegadas, salidas, renovaciones y rumores de los clubes

    ¿Cuándo juega Perú vs Venezuela por Mundial de Vóley Sub 17?

    El partido entre Perú y Venezuela se disputa el viernes 7 de agosto, en el Gimnasio Liceo Mixto San Felipe, escenario que se ubica en Santiago de Chile.

    ¿A qué hora juega Perú vs Venezuela por Mundial de Vóley Sub 17?

    Repasa horarios para seguir el partido, esto de acuerdo a tu país de residencia:

    • Perú, Colombia y Ecuador: 13.00 horas
    • Venezuela, Chile y Bolivia: 14.00 horas
    • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15.00 horas
    • México: 12.00 horas
    • Estados Unidos: 14.00 horas (Miami y Nueva York) y 11.00 horas (Los Ángeles)
    • España: 20.00 horas

    ¿Dónde ver Perú vs Venezuela por Mundial de Vóley Sub 17?

    En territorio peruano, el partido entre Perú y Venezuela será transmitido por Latina, en televisión, web y app. Además, puedes seguir todos los encuentros del campeonato a través del canal de YouTube de Volleyball World.

    Perú vs Venezuela por Mundial de Vóley Sub 17: previa del partido

    La 'Blanquirrojita', dirigida por el brasileño Marcello Bencardino, se estrenó ante Túnez con una victoria/derrota ante Túnez por X-X y ahora se alista para su segunda presentación.

    Por su parte, el combinado llanero debutó en el certamen con una derrota frente a México, en un partido que se decidió en el quinto set y fue emotivo de principio a fin.

    Perú vs Venezuela EN VIVO por Mundial Sub 17

    Perú se enfrenta a Venezuela por el Mundial Sub 17 de Vóley

    Recordemos que otros equipos que integran el Grupo B son China y Filipinas. Todos los partidos de esta serie se juegan en el Gimnasio Liceo Mixto San Felipe, en Chile.

    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

    google iconPrefiero a Libero en Google
    Lo más visto

    1. Perú vs Venezuela EN VIVO por el Mundial de Vóley Sub 17: horarios y dónde ver partido

    2. Perú debutó con victoria en el Mundial de Vóley Sub 17: venció por 3-0 a Túnez

    Banner promocional Circos

    ¡Vamos al Circo!

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano