Perú vs Venezuela EN VIVO por el Mundial de Vóley Sub 17: horarios y dónde ver partido

El segundo examen de nuestras 'Matadorcitas'. Perú medirá fuerzs ante Venezuela HOY viernes 7 de agosto, a partir de las 13.00 del horario peruano, por el Grupo B del Mundial de Vóley Sub 17 Femenino que se desarrolla en Chile. Este encuentro se disputará en el Polideportivo San Felipe y promete mucha emoción de principio a fin.

¿Cuándo juega Perú vs Venezuela por Mundial de Vóley Sub 17?

El partido entre Perú y Venezuela se disputa el viernes 7 de agosto, en el Gimnasio Liceo Mixto San Felipe, escenario que se ubica en Santiago de Chile.

¿A qué hora juega Perú vs Venezuela por Mundial de Vóley Sub 17?

Repasa horarios para seguir el partido, esto de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 13.00 horas

Venezuela, Chile y Bolivia: 14.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15.00 horas

México: 12.00 horas

Estados Unidos: 14.00 horas (Miami y Nueva York) y 11.00 horas (Los Ángeles)

España: 20.00 horas

¿Dónde ver Perú vs Venezuela por Mundial de Vóley Sub 17?

En territorio peruano, el partido entre Perú y Venezuela será transmitido por Latina, en televisión, web y app. Además, puedes seguir todos los encuentros del campeonato a través del canal de YouTube de Volleyball World.

Perú vs Venezuela por Mundial de Vóley Sub 17: previa del partido

La 'Blanquirrojita', dirigida por el brasileño Marcello Bencardino, se estrenó ante Túnez con una victoria/derrota ante Túnez por X-X y ahora se alista para su segunda presentación.

Por su parte, el combinado llanero debutó en el certamen con una derrota frente a México, en un partido que se decidió en el quinto set y fue emotivo de principio a fin.

Perú se enfrenta a Venezuela por el Mundial Sub 17 de Vóley

Recordemos que otros equipos que integran el Grupo B son China y Filipinas. Todos los partidos de esta serie se juegan en el Gimnasio Liceo Mixto San Felipe, en Chile.