Regatas vs Alianza Lima Vóley EN VIVO por la Noche Regatas 2026: horarios y dónde ver partido

Dos gigantes del vóley peruano frente a frente. Regatas y Alianza Lima se enfrentan este martes 6 de octubre, en la denominada Noche Regatas 2026, donde el elenco chorrillano presentará al plantel con el que disputará la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Conoce horarios y canales para que no te pierdas este prometedor encuentro que se jugará en el coliseo del Club Regatas Lima, en Chorrillos.

¿A qué hora juega Regatas vs Alianza Lima Vóley?

Perú, Colombia y Ecuador: 18.00 horas

Bolivia y Venezuela: 19.00 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20.00 horas

México y Honduras: 17.00 horas

Estados Unidos: 19.00 horas (Miami y Nueva York) y 16.00 horas (Los Ángeles)

España: 01.00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Regatas vs Alianza Lima Vóley?

El duelo entre Regatas y Alianza Lima Vóley, por la Noche Regatas 2026, será transmitido por Latina, a través de sus señales de televisión, web y app.

Regatas vs Alianza Lima Vóley: entradas

Las localidades se pueden adquirir en Boletería CRL de forma virtual. El costo es de S/50, la entrada general.

Regatas vs Alianza Lima Vóley: previa del partido

El Club Regatas Lima tendrá su fiesta de presentación este martes 6 de octubre en la esperada Noche de Regatas 2026. El escenario de su sede principal en Chorrillos albergará una nueva edición del clásico moderno del vóley peruano frente a Alianza Lima, en una velada en la que la escuadra local mostrará en sociedad al plantel con el que afrontará el torneo nacional.

Entre las principales novedades del conjunto chorrillano destaca la llegada de importantes refuerzos, encabezados por la armadora brasileña Marina Scherer. La armadora llega procedente del vóley de España y guardará un reencuentro especial con la red local, pues anteriormente logró conquistar dos títulos nacionales vistiendo precisamente la camiseta blanquiazul.

La Noche Regatas 2026 se jugará en Chorrillos.

Por su parte, Alianza Lima llega a este compromiso de exhibición con un ritmo competitivo impecable. El cuadro íntimo se presentará con el rótulo de invicto tras imponerse con autoridad en sus tres duelos de la 'Noche Blanquiazul', donde superó de forma consecutiva al Cajasol de España, Boca Juniors de Argentina y Pinheiros de Brasil.

Este choque de alto nivel servirá como la prueba final de preparación para ambas instituciones con miras al arranque de la Liga Peruana de Vóley 2026-27, certamen cuyo inicio está pactado para el viernes 17 de octubre, a la espera de la oficialización del calendario del torneo.