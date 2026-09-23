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Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27: llegadas, bajas y renovaciones de los clubes

A continuación, podrás revisar cómo han quedado los planteles de los clubes para la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Gary Huaman
Revisa cómo marchan los fichajes de los clubes para la Liga Peruana de Vóley.
Revisa cómo marchan los fichajes de los clubes para la Liga Peruana de Vóley. | Foto: composición Líbero
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La Liga Peruana de Vóley 2026-27 se encuentra a punto de iniciar, y los clubes están afinando los últimos detalles a través de amistosos internacionales y presentaciones oficiales. Esta semana, Alianza Lima realizará la Noche Blanquiazul en tres jornadas, mientras que Universitario organizará la Noche de las Pumas. Asimismo, Regatas Lima y la Universidad San Martín están preparando sus propios eventos, al igual que otros equipos del torneo. A continuación, se presenta la conformación de los planteles de todos los clubes peruanos de cara al inicio del campeonato.

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Plantel de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

  • Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matias (Preparador físico).

Colocadora

  • Cristina Cuba Martínez (Fichaje) y María Alejandra Marín (Renovación).

Opuesta

  • Taylor Fricano (Fichaje), Ioana Baciu (Fichaje) y Daniela Bulaich (Fichaje).

Receptora

  • Sandra Ostos (Renovación), Esmeralda Loroña (Renovación), Nayeli Yábar (Renovación) y Ysabella Sánchez (Renovación).

Bloqueadora

  • Diana de la Peña (Renovación), Clarivett Yllescas (Renovación), Flavia Montes (Fichaje) y Allison Holland (Fichaje).

Líbero

  • Esmeralda Sánchez (Renovación) y Zahira Quiñe (Renovación).

Plantel de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

  • Francisco Hervás (DT) y Diego Arana Ludeña (Asistente).

Colocadora

  • Ingrid Herrada (Fichaje), Seleisa Elisaisa (Renovación) y Lucía Magallanes (Renovación).

Opuesta

  • Fátima Villafuerte (Renovación) y Maria Luisa Oliveira (Renovación).

Receptora

  • Catherine Flood (Renovación), Cielo Balcázar (Renovación), Angélica Bustamante (Renovación), Daniela Muñoz (Renovación), Karla Ortiz (Renovación) y Aixa Vigil (Fichaje).

Bloqueadora

  • Maricarmen Guerrero (Fichaje), Sarah Evaristo (Fichaje), Taya Beller (Renovación) y Claudia Palza Puma (Fichaje).

Líbero

  • Marian Patiño (Renovación) y Estrella Bustamante (Renovación).

Plantel de San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

  • Pablo Martín Ambrosini (DT), Diego Recavarren (Asistente), Rodrigo Ezequiel Alvarez (Estadista), Agustin Mirande (Fisioterapeuta) y Julian Giraldez (Preparador físico).

Colocadora

  • Paola Rivera (Renovación) y Alisson Alarcón (Renovación).

Opuesta

  • Kari Zumach (Fichaje), Emily Zinger (Fichaje), Yanlis Feliz (Fichaje) y Vanessa Delancy (Fichaje).

Receptora

  • Fernanda Pinto (Renovación), Brenda Lobatón (Renovación), Angélica Aquino (Renovación), Angela Gago (Renovación) y Antonella Tello (Renovación).

Bloqueadora

  • Ginna López (Renovación), María Fernanda López-Torres (Fichaje), Alexandra Machado (Fichaje) y Meegan Hart (Fichaje).

Líbero

  • Pamela Cuya Toro (Renovación), Nicolle Ayala y Cesia Mariño (Renovación).

Plantel de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

  • Horacio Bastit (DT) y Guillermo Cáceres (Asistente).

Colocadora

  • Evelyn Linares (Fichaje), Isabella Carrasco (Promovida) y Marina Scherer (Fichaje).

Opuesta

  • Katheryn Ryan (Renovación) y Fatou Diop (Fichaje).

Receptora

  • Camila Monge (Renovación), Alexandra Llaro (Renovación), Kiara Montes (Renovación), Waleska Toro (Renovación), Nicole Abreu (Fichaje) e Isabella Escudero (Renovación).

Bloqueadora

  • Lesly Johansson (Renovación), Danna Silva (Renovación), Yijhamy Mosquera (Fichaje), Zoe Koechlin Bernahola (Renovación), Juli Sandez (Fichaje) y Kyla Kenyatte (Fichaje).

Líbero

  • Rachell Enoe Hidalgo (Renovación), Rosa Medina Cruz (Renovación) y Alexa Villena (Renovación).

Plantel de Circolo Sportivo Italiano para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

  • Marcos Blanco (DT), Roberto Auqui Canchari (Asistente) y Keymer Robles Carhuachin (Estadista).

Colocadora

  • Carolina Takahashi (Fichaje) y Shiamara Almeida (Fichaje).

Opuesta

  • Nicole Da Silva (Renovación) y Eugenia Nosach (Renovación).

Receptora

  • Antuanette Arteaga (Renovación), Coraima Gómez (Fichaje), Mabel Olemar (Renovación), Brianna Odría Aparicio (Renovación) y Natália Monteiro (Fichaje).

Bloqueadora

  • Julieta Holzmaisters (Renovación), Anghela Barboza (Fichaje), Naomi Palomino (Renovación), Mariane Casas (Fichaje) y Raffaela Espinoza (Renovación).

Líbero

  • Besnia Villegas (Renovación) y Miyuki Guibo (Renovación).

Plantel de Deportivo Géminis para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

  • Natalia Málaga (DT) y Kyojun Gu (Asistente).

Colocadora

  • Alexandra Muñoz (Renovación) y Alexa Vega Centeño (Renovación).

Opuesta

  • Maria Paula Rodríguez (Fichaje) y Andrea Sandoval (Fichaje).

Receptora

  • Ariana Phillips Núñez (Renovación), Alondra Alarcón (Fichaje), Milagros Solís Corrales (Renovación), Kiara Vicente (Renovación), Fabiana Hurtado (Renovación) y Ariana Vega Centeno (Renovación).

Bloqueadora

  • Florangel Terrero (Renovación) y Lisvel Eve Mejía (Renovación).

Líbero

  • Estefany Mariñas (Renovación) y Vannia Adrianzen Ocrospoma (Renovación).

Plantel de Club Atenea Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

  • Lorena Góngora (DT), David Torres Ramirez (Asistente) y Elena Keldibekova (Asistente).

Colocadora

  • Brenda Quiroz (Renovación), María José Rojas Ecker (Renovación) y Nayeli Vilchez (Fichaje).

Opuesta

  • Nayla Da Silva (Fichaje), Thaisa McLeod Alva (Renovación), Andrea Ampuero (Fichaje), Ariana Vásquez (Renovación), Barbara Agresott (Renovación), María Fernanda Manrique (Renovación), Nahir Cueva (Fichaje), Nicole Pérez (Renovación) y Valentina Valera (Fichaje).

Bloqueadora

  • Isabel Fernández (Renovación), Julieta Lazcano (Fichaje), Sandra Chumacero (Fichaje) y Saskya Silvano (Renovación).

Líbero

  • Almendra Escobedo (Fichaje) y Macarena Zegarra (Renovación).

Plantel de Rebaza Acosta para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

  • Martín Rodríguez (DT), Juan Manuel Vásquez (Asistente) y Luis César Chávez (Estadista).

Colocadora

  • Dayanne Cure (Renovación) y Greta Martinelli (Fichaje).

Opuesta

  • Akemi Camones (Renovación), Jeissy Chia (Renovación) y Keith Meneses (Renovación).

Receptora

  • Astrid Ruiz (Fichaje), Camila Alfaro (Renovación), Gianella Chanca (Renovación), Karin Paredes (Renovación), Nexalba Mejías (Renovación), Reibeth Artigas (Fichaje) y Sofía Neves Terilli (Fichaje).

Bloqueadora

  • Aayinde Smith (Fichaje), Angelina Escally, Camila Pérez (Fichaje) y Dara Herrada Huarcaya (Fichaje).

Líbero

  • Ariana Vílchez (Renovación), Briana Caldas (Renovación), Karla Soto (Renovación) y Wendy Flores (Renovación).

Plantel de Deportivo Soan para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

  • Vinícius Fernandes (DT), Gabriel Ramon Schwingel (Asistente y estadista) y Maykel Milian (Preparador físico).

Colocadora

  • Camila Pineda Lozada (Renovación) y Pâmella Cristina (Fichaje).

Opuesta

  • Fanta Fofana (Renovación) y Melody Molina (Renovación).

Receptora

  • Ana Caroline Figuererdo (Fichaje), Milena Vilela (Fichaje), Susana Castro (Fichaje), Tamara Estrada (Renovación), Tamara Chávez (Fichaje), Victoria Benjamín (Renovación) y Xina Cortez (Renovación).

Bloqueadora

  • Ariana Cueva (Renovación), Camila Mendoza (Renovación), Johany Tucto (Fichaje) y Linda Costa (Fichaje).

Líbero

  • Angela Jiménez (Renovación), Liana Torres (Renovación) y Tatiana Cabrera (Renovación).

Plantel de Olva Latino para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

  • César Arrese (DT).

Colocadora

  • Priscila Guerrero (Renovación).

Opuesta

  • Yomhara Rivera (Renovación), Leticia Franco (Fichaje) y Ludmila Cuimaraes (Fichaje).

Receptora

  • Brenda Uribe (Renovación), Gianet Soto (Renovación), Grethel Yucra (Renovación), Niurka Nicolini (Renovación), Reyshel Zea (Renovación) y Ximena Ingaruca (Renovación).

Bloqueadora

  • Mariangel Silva (Renovación) y Mirtha Uribe (Renovación).

Líbero

  • Brianna Fuentes (Renovación), Brianna Díaz (Renovación) y Diana Carranza (Renovación).

Plantel de Deportivo Wanka para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

  • Heinz Garro (DT).

Colocadora

  • Salomé Soto (Renovación).

Opuesta

  • Alexandra Carrasco (Renovación) y Olinda Lovera (Renovación).

Receptora

  • Andrea Díaz Félix (Renovación), Edith Gonzales (Renovación), Grecia Herrada (Renovación) y Milagros Callacna (Renovación).

Líbero

  • Evadelaida Talaver (Renovación), Kimberlyn Fernánde (Renovación) y Raphaela Carrillo Valdivia (Renovación).
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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