¡Orgullo! Canal internacional confirmó que transmitirán partidos de Alianza Lima

Estamos a tan solo unos días de que se realice la Noche Blanquiazul Vóley 2026 y los hinchas de Alianza Lima acaban de recibir una espectacular noticia: una cadena internacional transmitirá los tres días de presentación y los partidos que se jugarán en el Polideportivo de Villa El Salvador.

A través de sus redes sociales, el canal Fox Sports oficializó este importante anuncio: "¡Se viene la Noche Blanquiazul! Cuatro grandes equipos se encuentran en Perú para vivir tres noches a puro vóley: Alianza Lima, Boca Juniors, Voleibol Pinheiros y Esquimo. Viví toda la Noche Blanquiazul Vóley por la pantalla de Fox Sports con relatos y comentarios de José Montesano y Hugo Conte”.

Fox Sports transmitirá la Noche Blanquiazul Vóley.

De esta manera, Fox Sports se suma a los canales América TV y Movistar Deportes que también transmitirán todos los encuentros. En cuanto a Fox Sports, los partidos irán para Argentina, mientras que los otros dos los transmitirán en nuestra región. Además, se podrán ver vía streaming por Movistar Play y América TV GO.

Programación de la Noche Blanquiazul Vóley 2026

Viernes 25 de septiembre

Pinheiros vs Boca Juniors | 3.00 p. m.

Alianza Lima vs Esquimo | 5.45 p. m.

Sábado 26 de septiembre

Pinheiros vs Esquimo | 4.00 p. m.

Alianza Lima vs Boca Juniors | 6.00 p. m.

Domingo 27 de septiembre

Boca Juniors vs Esquimo | 3.30 p. m.

Alianza Lima vs Pinheiros | 6.00 p. m.

Precio de entradas para la Noche Blanquiazul Vóley 2026