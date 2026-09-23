- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Argentina
- ADT vs Cienciano
- Alianza Lima
- Universitario
- Acumulado Liga 1
- Tabla del Clausura
- Liga Peruana de Vóley
¡Orgullo! Canal internacional confirmó que transmitirán partidos de Alianza Lima
¡Atención, hincha blanquiazul! Esta importante cadena anunció que transmitirá algunos encuentros de Alianza Lima para la región de Argentina.
Estamos a tan solo unos días de que se realice la Noche Blanquiazul Vóley 2026 y los hinchas de Alianza Lima acaban de recibir una espectacular noticia: una cadena internacional transmitirá los tres días de presentación y los partidos que se jugarán en el Polideportivo de Villa El Salvador.
PUEDES VER: Maricarmen Guerrero, ex Alianza Lima, contundente sobre Universitario: "Soy hincha del equipo en el que juego"
A través de sus redes sociales, el canal Fox Sports oficializó este importante anuncio: "¡Se viene la Noche Blanquiazul! Cuatro grandes equipos se encuentran en Perú para vivir tres noches a puro vóley: Alianza Lima, Boca Juniors, Voleibol Pinheiros y Esquimo. Viví toda la Noche Blanquiazul Vóley por la pantalla de Fox Sports con relatos y comentarios de José Montesano y Hugo Conte”.
Fox Sports transmitirá la Noche Blanquiazul Vóley.
De esta manera, Fox Sports se suma a los canales América TV y Movistar Deportes que también transmitirán todos los encuentros. En cuanto a Fox Sports, los partidos irán para Argentina, mientras que los otros dos los transmitirán en nuestra región. Además, se podrán ver vía streaming por Movistar Play y América TV GO.
Programación de la Noche Blanquiazul Vóley 2026
Viernes 25 de septiembre
- Pinheiros vs Boca Juniors | 3.00 p. m.
- Alianza Lima vs Esquimo | 5.45 p. m.
Sábado 26 de septiembre
- Pinheiros vs Esquimo | 4.00 p. m.
- Alianza Lima vs Boca Juniors | 6.00 p. m.
Domingo 27 de septiembre
- Boca Juniors vs Esquimo | 3.30 p. m.
- Alianza Lima vs Pinheiros | 6.00 p. m.
Precio de entradas para la Noche Blanquiazul Vóley 2026
- General: 39 soles (agotado)
- Preferencial norte: 60 soles
- Preferencial sur: 60 soles
- Preferencial oriente: 70 soles (agotado)
- Preferencial Apuesta Total: 70 soles (agotado)
- General combo tres fechas: 105 soles (agotado)
- Preferencial norte combo tres fechas: 162 soles
- Preferencial sur combo tres fechas: 162 soles
- Preferencial oriente combo tres fechas: 189 soles (agotado)
- Preferencial Apuesta Total tres fechas: 189 soles (agotado)
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90