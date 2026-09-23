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Alianza Lima vs Esquimo: fecha, hora y canal por la Noche Blanquiazul Vóley 2026

Alianza Lima enfrentará a Club Voleibol Esquimo por el primer día de la Noche Blanquiazul 2026 en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Gary Huaman
Alianza Lima enfrentará a Esquimo de España por la Noch Blanquiazul.
Alianza Lima enfrentará a Esquimo de España por la Noch Blanquiazul. | Foto: composición Líbero
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Ya no falta nada para que empiece la Noche Blanquiazul Vóley 2026. Con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026-27, Alianza Lima organizó su presentación que se desarrollará en tres días seguidos y que tendrá la participación de tres rivales extranjeros: Club Voleibol Esquimo (España), Boca Juniors (Argentina) y Club Pinheiros (Brasil).

Revisa qué clubes harán sus presentaciones de sus planteles.

PUEDES VER: Presentaciones de los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: fechas, rivales y dónde ver los eventos

Las actuales tricampeonas de la liga nacional llegan a este encuentro tras afrontar dos importantes partidos por la Brasil Cup, donde cayeron derrotadas ante Minas Tenis Club y Fluminense. Ahora, el rival para la primera Noche Blanquiazul será Club Voleibol Esquimo de España, que en enero logró alzarse con la Copa de la Reina 2026.

Para esta temporada, Alianza Lima realizó una reestructuración en su equipo, pues no solo se despidieron del estratega Facundo Morando, sino también de su gran figura Maëva Orle, la dominicana Yanlis Feliz y demás. Ante esto, las íntimas contrataron al entrenador Alejandro Schneider y trajeron a Cristina Cuba, Taylor Fricano, Iona Baciu, Daniela Bulaich, Flavia Montes y Allison Holland.

Alianza Lima viene de disputar la Brasil Cup. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima viene de disputar la Brasil Cup. Foto: Alianza Lima

A continuación, podrás saber todo acerca del choque entre Alianza Lima vs Club Voleibol Esquimo por la primera noche.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Esquimo por la Noche Blanquiazul 2026?

El choque entre Alianza Lima vs Esquimo por el primer día de la Noche Blanquiazul 2026 será este viernes 25 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Esquimo por la Noche Blanquiazul 2026?

De acuerdo a la programación establecida, el enfrentamiento entre Alianza Lima vs Esquimo por la Noche Blanquiazul 2026 está pactado para que empiece a las 5.45 p. m. tras el duelo entre Pinheiros y Boca Juniors.

Programación de la Noche Blanquiazul. Foto: Alianza Lima

Programación de la Noche Blanquiazul. Foto: Alianza Lima

¿Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo por la Noche Blanquiazul 2026?

La transmisión de todos los partidos de la Noche Blanquiazul 2026 estará a cargo del canal América TV (4 y 704 en HD) y la plataforma de streaming América TV GO.

Alianza Lima

Canal de transmisión. Foto: Alianza Lima

Entradas Alianza Lima vs Esquimo por la Noche Blanquiazul 2026

  • General: 39 soles (agotado)
  • Preferencial norte: 60 soles
  • Preferencial sur: 60 soles
  • Preferencial oriente: 70 soles (agotado)
  • Preferencial Apuesta Total: 70 soles (agotado)
  • General combo 3 fechas: 105 soles (agotado)
  • Preferencial norte combo 3 fechas: 162 soles
  • Preferencial sur combo 3 fechas: 162 soles
  • Preferencial oriente combo 3 fechas: 189 soles (agotado)
  • Preferencial Apuesta Total 3 fechas: 189 soles (agotado).
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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