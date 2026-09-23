Alianza Lima vs Esquimo: fecha, hora y canal por la Noche Blanquiazul Vóley 2026

Ya no falta nada para que empiece la Noche Blanquiazul Vóley 2026. Con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026-27, Alianza Lima organizó su presentación que se desarrollará en tres días seguidos y que tendrá la participación de tres rivales extranjeros: Club Voleibol Esquimo (España), Boca Juniors (Argentina) y Club Pinheiros (Brasil).

Las actuales tricampeonas de la liga nacional llegan a este encuentro tras afrontar dos importantes partidos por la Brasil Cup, donde cayeron derrotadas ante Minas Tenis Club y Fluminense. Ahora, el rival para la primera Noche Blanquiazul será Club Voleibol Esquimo de España, que en enero logró alzarse con la Copa de la Reina 2026.

Para esta temporada, Alianza Lima realizó una reestructuración en su equipo, pues no solo se despidieron del estratega Facundo Morando, sino también de su gran figura Maëva Orle, la dominicana Yanlis Feliz y demás. Ante esto, las íntimas contrataron al entrenador Alejandro Schneider y trajeron a Cristina Cuba, Taylor Fricano, Iona Baciu, Daniela Bulaich, Flavia Montes y Allison Holland.

Alianza Lima viene de disputar la Brasil Cup. Foto: Alianza Lima

A continuación, podrás saber todo acerca del choque entre Alianza Lima vs Club Voleibol Esquimo por la primera noche.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Esquimo por la Noche Blanquiazul 2026?

El choque entre Alianza Lima vs Esquimo por el primer día de la Noche Blanquiazul 2026 será este viernes 25 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Esquimo por la Noche Blanquiazul 2026?

De acuerdo a la programación establecida, el enfrentamiento entre Alianza Lima vs Esquimo por la Noche Blanquiazul 2026 está pactado para que empiece a las 5.45 p. m. tras el duelo entre Pinheiros y Boca Juniors.

Programación de la Noche Blanquiazul. Foto: Alianza Lima

¿Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo por la Noche Blanquiazul 2026?

La transmisión de todos los partidos de la Noche Blanquiazul 2026 estará a cargo del canal América TV (4 y 704 en HD) y la plataforma de streaming América TV GO.

Canal de transmisión. Foto: Alianza Lima

Entradas Alianza Lima vs Esquimo por la Noche Blanquiazul 2026