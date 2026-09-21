Cada vez falta menos para que empiece la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y Alianza Lima ya anunció la Noche Blanquiazul 2026, evento que a diferencia de la temporada anterior contará con tres días de juegos y que tendrá a tres importantes rivales.

Las actuales tricampeonas de la liga nacional han invitado a grandes equipos internacionales como Boca Juniors (Argentina), Pinheiros (Brasil) y Esquimo (España), por lo que cada día se disputarán dos enfrentamientos que empezarán desde las 3.00 p. m. o 4.00 p. m. (hora peruana). A continuación, podrás revisar la programación, canal de transmisión y precio de las entradas para estos choques.

Programación de la Noche Blanquiazul Vóley 2026

Viernes 25 de septiembre

Pinheiros vs Boca Juniors | 3.00 p. m.

Alianza Lima vs Esquimo | 5.45 p. m.

Sábado 26 de septiembre

Pinheiros vs Esquimo | 4.00 p. m.

Alianza Lima vs Boca Juniors | 6.00 p. m.

Domingo 27 de septiembre

Boca Juniors vs Esquimo | 3.30 p. m.

Alianza Lima vs Pinheiros | 6.00 p. m.

Programación de la Noche Blanquiazul.

¿Dónde ver la Noche Blanquiazul Vóley 2026?

La transmisión de los tres partidos por la Noche Blanquiazul Vóley 2026 estará a cargo del canal América TV (4 y 704 en HD) y la plataforma de streaming América TV GO.

Precio de entradas para la Noche Blanquiazul Vóley 2026