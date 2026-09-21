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Noche Blanquiazul 2026: programación de la presentación de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley

La 'Noche Blanquiazul' se desarrollará del 25 al 27 de septiembre, con dos partidos diarios que inician desde las 3.00 p. m. Las actuales tricampeonas buscarán impresionar a sus aficionados.

Gary Huaman
La Noche Blanquiazul de Alianza Lima tendrá 3 presentaciones.
La Noche Blanquiazul de Alianza Lima tendrá 3 presentaciones. | Foto: Alianza Lima
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Cada vez falta menos para que empiece la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y Alianza Lima ya anunció la Noche Blanquiazul 2026, evento que a diferencia de la temporada anterior contará con tres días de juegos y que tendrá a tres importantes rivales.

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Las actuales tricampeonas de la liga nacional han invitado a grandes equipos internacionales como Boca Juniors (Argentina), Pinheiros (Brasil) y Esquimo (España), por lo que cada día se disputarán dos enfrentamientos que empezarán desde las 3.00 p. m. o 4.00 p. m. (hora peruana). A continuación, podrás revisar la programación, canal de transmisión y precio de las entradas para estos choques.

Programación de la Noche Blanquiazul Vóley 2026

Viernes 25 de septiembre

  • Pinheiros vs Boca Juniors | 3.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Esquimo | 5.45 p. m.

Sábado 26 de septiembre

  • Pinheiros vs Esquimo | 4.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Boca Juniors | 6.00 p. m.

Domingo 27 de septiembre

  • Boca Juniors vs Esquimo | 3.30 p. m.
  • Alianza Lima vs Pinheiros | 6.00 p. m.
Alianza Lima

Programación de la Noche Blanquiazul.

¿Dónde ver la Noche Blanquiazul Vóley 2026?

La transmisión de los tres partidos por la Noche Blanquiazul Vóley 2026 estará a cargo del canal América TV (4 y 704 en HD) y la plataforma de streaming América TV GO.

Precio de entradas para la Noche Blanquiazul Vóley 2026

  • General: 39 soles (agotado)
  • Preferencial norte: 60 soles
  • Preferencial sur: 60 soles
  • Preferencial oriente: 70 soles (agotado)
  • Preferencial Apuesta Total: 70 soles (agotado)
  • General combo 3 fechas: 105 soles (agotado)
  • Preferencial norte combo 3 fechas: 162 soles
  • Preferencial sur combo 3 fechas: 162 soles
  • Preferencial oriente combo 3 fechas: 189 soles (agotado)
  • Preferencial Apuesta Total 3 fechas: 189 soles (agotado).
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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