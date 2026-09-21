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Noche Blanquiazul 2026: programación de la presentación de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley
La 'Noche Blanquiazul' se desarrollará del 25 al 27 de septiembre, con dos partidos diarios que inician desde las 3.00 p. m. Las actuales tricampeonas buscarán impresionar a sus aficionados.
Cada vez falta menos para que empiece la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y Alianza Lima ya anunció la Noche Blanquiazul 2026, evento que a diferencia de la temporada anterior contará con tres días de juegos y que tendrá a tres importantes rivales.
PUEDES VER: Liga Peruana de Vóley 2026-27: así quedaron los planteles de los clubes para la temporada
Las actuales tricampeonas de la liga nacional han invitado a grandes equipos internacionales como Boca Juniors (Argentina), Pinheiros (Brasil) y Esquimo (España), por lo que cada día se disputarán dos enfrentamientos que empezarán desde las 3.00 p. m. o 4.00 p. m. (hora peruana). A continuación, podrás revisar la programación, canal de transmisión y precio de las entradas para estos choques.
Programación de la Noche Blanquiazul Vóley 2026
Viernes 25 de septiembre
- Pinheiros vs Boca Juniors | 3.00 p. m.
- Alianza Lima vs Esquimo | 5.45 p. m.
Sábado 26 de septiembre
- Pinheiros vs Esquimo | 4.00 p. m.
- Alianza Lima vs Boca Juniors | 6.00 p. m.
Domingo 27 de septiembre
- Boca Juniors vs Esquimo | 3.30 p. m.
- Alianza Lima vs Pinheiros | 6.00 p. m.
Programación de la Noche Blanquiazul.
¿Dónde ver la Noche Blanquiazul Vóley 2026?
La transmisión de los tres partidos por la Noche Blanquiazul Vóley 2026 estará a cargo del canal América TV (4 y 704 en HD) y la plataforma de streaming América TV GO.
Precio de entradas para la Noche Blanquiazul Vóley 2026
- General: 39 soles (agotado)
- Preferencial norte: 60 soles
- Preferencial sur: 60 soles
- Preferencial oriente: 70 soles (agotado)
- Preferencial Apuesta Total: 70 soles (agotado)
- General combo 3 fechas: 105 soles (agotado)
- Preferencial norte combo 3 fechas: 162 soles
- Preferencial sur combo 3 fechas: 162 soles
- Preferencial oriente combo 3 fechas: 189 soles (agotado)
- Preferencial Apuesta Total 3 fechas: 189 soles (agotado).
¡Vamos al Circo!
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