Ignacio Buse dejó en shock a Jefferson Farfán tras revelar que Ronaldo Nazário lo llamó: “No le contesté”

¡No lo podía creer! Ignacio Buse, en una reciente entrevista para el programa personal de Jefferson Farfán, le reveló al exjugador de Alianza Lima que tuvo una llamada perdida del mítico jugador de fútbol Ronaldo Nazário, dejando totalmente sorprendido a la ‘Foquita’. Esto debido a que el representante peruano en tenis le dijo que no contestó el teléfono, siendo una anécdota que lo ha marcado.

Ignacio Buse dejó en shock a Jefferson Farfán tras revelar que Ronaldo Nazário lo llamó

Es bien sabido que el tenis peruano ha alcanzado un cierto grado de reconocimiento a nivel internacional con tan solo 22 años. Por lo que no es sorprendente que deslumbre a grandes estrellas con su talento y este fue el caso del exjugador brasileño Ronaldo. De acuerdo con Buse todo ocurrió dentro de un restaurante, donde se encontraba un amigo de su familia.

“Yo tengo un amigo cercano de la familia que estaba trabajando para la FIFA y estaban en un restaurante. Entonces él quería celebrar porque era una fecha importante y de casualidad, se encontró a Ronaldo”, empezó explicando el tenista.

Buse explicó que cuando se fueron yendo gente del restaurante quedaron las mesas de su amigo y del Ronaldo, es aquí donde empezaron una conversación. “Y de golpe se empieza a ir gente del restaurante y quedan dos mesas. La de mi amigo y la de Ronaldo. “No, tal, somos de Perú”. Ah, le dice Ronaldo: “Yo soy muy fan de un peruano”. Así, de Ignacio Buse, le dice. “Es más, estuve en Río con él todo...”. Y dije: “No puede ser”. Pero yo no estaba”, complementó el tenista.

Ignacio Buse conversó con Jefferson Farfán

Ante esta situación, el exjugador brasileño pidió que llamaran a Buse. Sin embargo, cuando sucedió esto, el tenista se encontraba dormido por lo que no pudo contestarle, quedando así en una anécdota chistosa. “Y dijeron: “Sí, llámalo”. Y dije: “No puede ser”. Esto era en Estados Unidos. Y yo hace un momento estaba en Europa y era de noche. Yo estaba dormido y no pude contestar”.

Ante esta situación Farfán no se lo pudo creer. “No te creo. Me muero. No le contestaste a Ronaldo. Lo llamo. Busco su teléfono, no sé qué hago, pero lo busco”, expresó Farfán.

¿Cómo le fue a Ignacio Buse en la Copa Davis?

Ignacio Buse tuvo una participación importante en la serie de Perú vs. Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. En su primer partido, disputado el viernes 18 de septiembre, derrotó a Hernando Escurra por 7-6(7-4), 4-6 y 7-5, dándole a Perú uno de sus primeros puntos de la serie.

Sin embargo, el sábado 19 volvió a las canchas en el dobles junto a Arklon Huertas del Pino y cayó ante la dupla paraguaya de Adolfo Daniel Vallejo y Martín Vergara por 6-3 y 7-5. Más tarde, Buse disputó nuevamente un singles ante Daniel Vallejo, frente a quien perdió por 7-5, 5-7 y 6-7, resultado que igualó la serie 2-2. Finalmente, Perú derrotó 3-2 a Paraguay y se quedó con la serie tras el triunfo de Juan Pablo Varillas en el quinto partido.