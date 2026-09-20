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La verdad sobre la artrosis y su “cura mágica”

Conoce la verdad sobre la artrosis de rodilla grado 4, sus síntomas, tratamientos y por qué es importante una evaluación especializada, según el doctor Luis Cotillo.

    Dr. Luis Cotillo
    Artrosis Luis Cotillo
    Artrosis Luis Cotillo
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    Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Hoy quiero hablar de una situación que me preocupa mucho: cada vez recibimos pacientes que llegan a consulta con una artrosis de rodilla en grado 4, cuando el desgaste del cartílago ya es severo.

    En estos casos, la radiografía puede mostrar una articulación prácticamente sin espacio, donde los huesos chocan entre sí. Sin embargo, todavía existen pacientes a quienes les ofrecen ampollas, infiltraciones, plaquetas o terapias como si estos tratamientos fueran a recuperar un cartílago que ya se ha perdido. Esto genera falsas expectativas y, en especial en los adultos mayores, puede retrasar una evaluación adecuada.

    Señores pacientes, si usted tiene una artrosis grado 4 con un desgaste avanzado del cartílago y presenta dolor intenso y limitación para caminar, necesita una evaluación especializada. Cuando la articulación ha llegado a este nivel de deterioro, el tratamiento puede requerir un reemplazo articular mediante una prótesis. Pero lo más importante es no esperar a llegar a ese punto.

    La rodilla sabe hablar y, cuando sufre, llora. Si presenta dolor persistente, inflamación o dificultad para caminar, no ignore esas señales. Acuda a tiempo a un especialista para conocer qué está ocurriendo y recibir la orientación adecuada. Visítenos en Sport Medical, estamos para ayudarlo.

    Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

    El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

    • Ubicación: Jr. Varela 1989, Breña
    • Citas: 989 366 436
    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

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