Autoridades locales de Luisiana informaron que una persona perdió la vida en un tiroteo ocurrido la noche del sábado 19 de septiembre en las cercanías del Walmart ubicado en Nelson Road, en Lake Charles. La policía estadounidense continúa investigando el incidente para esclarecer las circunstancias que rodearon este trágico suceso. ¿Qué se reveló hasta el momento?

Reportan tiroteo y fallecimiento de una persona en alrededores de Walmart, en EE. UU.: esto pasó

Recientemente, la policía de Lake Charles comunicó que recibió la preocupante alerta sobre el incidente poco después de las 8.30 p. m. del sábado. Las autoridades de la zona confirmaron que la víctima, de la cual no se ha compartido la identidad, fue llevada a un hospital, donde lamentablemente perdió la vida.

Reportan tiroteo y fallecimiento de una persona en alrededores de Walmart, en EE. UU. ¿qué sucedió?

Según informes de '7 KPLC' y las primeras investigaciones locales, existen patrullas policiales detenidas en Nelson Road y en la salida entre Chick-fil-A y Salata. No obstante, no hay registro de ninguna persona arrestada.

La situación, hasta el cierre de la nota, permanece activa, por lo que se aconseja a los conductores evitar el área. Este suceso está en desarrollo y se espera más información en las próximas horas, pues tampoco se ha revelado la situación de la tienda Walmart, establecimiento ubicado cerca al incidente.

¿Por qué se registran tiroteos cerca a Walmart y otros establecimientos en EE. UU.?

Los informes anuales señalan un aumento en los tiroteos y actos violentos en las cercanías de Walmart y otros grandes comercios, fenómenos que se atribuyen a la alta afluencia de personas, el acceso sin restricciones y el contexto de violencia armada que impera en el país.

Entre las principales razones se encuentra la elevada concentración de clientes en estos establecimientos, que se convierten en puntos de encuentro donde miles de personas coinciden a diario, incrementando así la probabilidad de conflictos interpersonales y delitos. Además, muchos de los incidentes violentos, que ocurren en estacionamientos y pasillos, no son premeditados; surgen a partir de disputas cotidianas, peleas o intentos de robo que rápidamente escalan hacia el uso de armas de fuego.