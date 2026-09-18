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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: hombre termina ATROPELLADO por coche patrulla del ICE tras huir de agentes
Un sujeto sufrió un atropello por parte de una patrulla del ICE mientras intentaba evadir a los agentes del condado de Dougherty. ¿Qué se sabe sobre este hecho?
En el condado de Dougherty, Georgia, se registró un incidente en el que un hombre fue presuntamente atropellado por un vehículo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una reciente operación de control de tráfico. Las autoridades locales han iniciado una investigación para aclarar las circunstancias que rodean este caso. ¿Qué se conoce hasta el momento?
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EE. UU.: hombre termina atropellado por coche patrulla del ICE tras huir de agentes en esta zona, ¿qué pasó?
Tal como señaló '6KWQC' y la Patrulla Estatal de Georgia, se informó que este incidente se dio luego que los agentes del ICE intentaron interceptar una camioneta en la autopista Liberty el jueves 17 de septiembre por la mañana. Todos los ocupantes del coche patrulla abandonaron la unidad y trataron de escapar hacia un área boscosa cercana.
Hombre fue atropellado por coche patrulla del ICE tras huir de agentes en esta zona de EE. UU.
Según informaron las autoridades, el conductor de la furgoneta terminó cayendo en la mediana y quedó atrapado bajo el coche patrulla de los agentes del ICE. La familia del hombre, identificado como Edgar Cabrera Gómez, rechazó todas aquellas afirmaciones de que él fuera quien conducía.
Un familiar conversó con el medio en mención y manifestó lo siguiente: “Él dijo que no era el conductor y que la única razón por la que resultó herido es que los propios agentes del ICE lo atropellaron mientras corría”.
Por su parte, las autoridades del condado de Dougherty precisaron que los agentes del ICE continúan la búsqueda de las otras dos personas que viajaban en la camioneta. Hasta el cierre de la nota, no se ha proporcionado información adicional sobre el incidente ni de los involucrados.
¿Cuál es el rol de ICE en Estados Unidos?
El ICE desempeña un papel clave en la aplicación de las leyes federales relacionadas con la inmigración, aduanas y seguridad fronteriza en el país americano. Fundado en 2003 y bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el ICE se organiza principalmente en dos divisiones esenciales:
- La primera, la Oficina de Detención y Deportación (ERO), se encarga de arrestar y deportar a individuos indocumentados o aquellos que han infringido las normativas migratorias, incluyendo a quienes enfrentan órdenes de expulsión emitidas por jueces de inmigración.
- La segunda, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), se dedica a la investigación de delitos transnacionales y actividades ilícitas a nivel global, abarcando el tráfico de drogas, contrabando, trata de personas, delitos financieros, ciberdelitos y el tráfico ilegal de bienes.
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