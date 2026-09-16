ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: familia pide AYUDA por cubano que lleva 17 MESES DETENIDO por ICE tras entrar con CBP One

Un inmigrante cubano de 35 años permanece recluido por ICE en Florida desde hace 17 meses, mientras su familia espera el resultado de una apelación y pide ayuda para lograr su liberación. Eduardo Ortiz ingresó a Estados Unidos mediante una cita de CBP One y recibió un parole por dos años, pero su situación migratoria dio un giro inesperado que lo mantiene detenido en un centro privado del sur de Florida. Su caso, difundido por CiberCuba, refleja la incertidumbre que atraviesan miles de inmigrantes en Estados Unidos tras los cambios en las políticas migratorias.

Cubano que ingresó a EE. UU. con CBP One lleva más de un año detenido por ICE

Ortiz permanece recluido en el Broward Transitional Center (BTC), en Pompano Beach, un centro privado operado por GEO Group bajo contrato con las autoridades migratorias. Según contó a Univision 23, fue detenido cuando viajaba hacia su trabajo en la construcción en los Cayos de Florida. "Iba a trabajar, iba en el camión con un amigo mío. Y él iba manejando y yo iba dormido al lado", relató durante una videollamada desde el centro.

Su pareja asegura que Ortiz no cometió ninguna infracción durante el tiempo que permaneció en libertad y que actualmente intentan revertir su situación por la vía judicial. "Estamos en un proceso ahora de apelación. Estamos esperando ese proceso. Tenemos un habeas corpus aplicado", explicó.

Detenidos por ICE y las limitaciones legales para obtener fianza

El abogado de inmigración José Guerrero, quien no representa al cubano pero analizó su caso para Univision, explicó que las personas que ingresaron mediante CBP One pueden ser consideradas "extranjeros en proceso de llegada", una clasificación que les impide solicitar una fianza ante un juez de inmigración. "Si todavía no han logrado su residencia, que es un estatus migratorio definido, pudieran ser arrestados y lamentablemente ellos son considerados lo que se llama un extranjero arribando a los Estados Unidos, y no le dan una fianza", señaló.

Guerrero añadió que esta situación también restringe las opciones disponibles ante la corte migratoria. "Cuando él está en un proceso de corte, él lo que puede defender es un asilo, porque el juez no tiene jurisdicción sobre esa aplicación de residencia", explicó.

El caso de Ortiz: un futuro incierto para los inmigrantes en EE. UU.

Ortiz cumplió 35 años dentro del centro de detención y asegura que el apoyo entre los propios migrantes le ha permitido sobrellevar los meses de encierro. "Los cubanos aquí nos apoyamos mucho. Los colombianos, nos apoyamos mucho, nos ayudamos mucho uno al otro y nos damos mucha fuerza", contó.

Durante la entrevista reveló además que se negó a firmar una deportación voluntaria hacia África u otro tercer país. ICE envió a cubanos a terceros países cuando su deportación directa a Cuba no se concreta. Entre esos destinos figuran naciones africanas como Sudán del Sur, Liberia, Guinea Ecuatorial y la República Centroafricana, adonde fueron deportados dos ciudadanos cubanos a comienzos de septiembre.

La administración de Donald Trump eliminó el sistema de citas de CBP One el 20 de enero de 2025. Posteriormente, las autoridades comenzaron a revocar permisos de permanencia temporal concedidos a personas que habían ingresado mediante distintos programas migratorios. En abril de 2026, cubanos que habían entrado con citas de CBP One recibieron notificaciones de revocación de sus paroles.

El caso de Ortiz ocurre además después de que, en agosto, una jueza federal de Florida ordenara liberar a otro cubano detenido por ICE que había entrado mediante CBP One, tras concluir que su detención violó garantías del debido proceso.

Ortiz, entretanto, asegura que no está dispuesto a aceptar una salida voluntaria hacia un tercer país y que su familia es la razón por la que continúa luchando por permanecer en Estados Unidos. "Yo la amo, que la amo, a mi mamá y a mi hermana, esa es mi razón de ser", expresó. "Nosotros venimos huyendo de una dictadura, de una represión, de todo", afirmó el cubano.