Marco Saravia rompe su silencio tras no fichar por Sporting Cristal: "Estaba con ganas de jugar"

Marco Saravia se refirió a la posibilidad que tuvo de convertirse en nuevo jugador de Sporting Cristal y confirmó que existió un acercamiento con el cuadro rimense. El defensor peruano explicó que, si bien estuvo cerca de concretar su llegada, desconoce los motivos por los que finalmente la operación no se concretó, debido a que las negociaciones fueron manejadas por su primo.

"Sí, sí estuve cerca de Sporting Cristal. No sé qué pasó, esos temas ya lo ve mi primo. No sé mucho a detalle, pero yo estaba con ganas de jugar", manifestó Saravia a 'Exitosa Deportes' al ser consultado sobre la posibilidad de vestir la camiseta celeste. De esta manera, el futbolista dejó claro que existió interés y que su intención era continuar su carrera dentro del campo.

La situación del defensor también estuvo marcada por una lesión que condicionó sus opciones durante este periodo. Saravia reconoció que atravesaba un momento en el que buscaba recuperarse y encontrar un equipo que le permitiera volver a competir con regularidad. "Estaba con el tema de mi lesión y quería que Dios me mande a dónde pueda jugar al fútbol", agregó.

Marco Saravia, ex Universitario, es nuevo refuerzo de Atlético Progreso de Uruguay

¿Por qué Marco Saravia no llegó a Sporting Cristal?

Aunque Marco Saravia confirmó que estuvo cerca de Sporting Cristal, el propio futbolista señaló que no conoce los detalles de por qué la negociación finalmente no llegó a buen puerto. El jugador dejó ese aspecto en manos de su representante familiar y evitó brindar mayores detalles sobre las conversaciones que se produjeron.

El nombre de Saravia apareció así vinculado al conjunto rimense en un momento en el que el plantel busca sostener sus objetivos deportivos en la temporada. Sin embargo, la operación no terminó concretándose y el zaguero deberá continuar evaluando alternativas para definir su próximo destino.

Las declaraciones del defensor también reflejan su deseo de dejar atrás el periodo condicionado por la lesión y volver a tener continuidad. Saravia, con experiencia en el fútbol peruano, espera encontrar una oportunidad que le permita recuperar protagonismo y demostrar nuevamente sus condiciones dentro del campeonato nacional.