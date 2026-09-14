Diego Rebagliati y su postura al ver el camino de Cristal en el Clausura: "Sigamos calladitos"

Sporting Cristal es uno de los clubes que aún se mantiene con chances de pelear el Torneo Clausura 2026. El elenco celeste logró cortar su mala racha en condición de visita al superar 2-1 a CD Moquegua en el estadio 25 de noviembre. Ante este panorama, Diego Rebagliati tomó la palabra y no dudó en responder a un usuario sobre el presente del equipo del Rímac.

Durante el programa 'Fútbol Satélite', el comentarista deportivo se percató de un comentario de uno de los seguidores sobre el momento de Sporting Cristal en el Torneo Clausura. Su mensaje indicaba que el equipo de Roberto Mosquera estaba avanzando silenciosamente en el certamen, por lo que Rebagliati le dio la razón al mantenerse callados en este camino al cierre del campeonato.

Del mismo modo, Diego Rebagliati se animó a indicar que ahora las salidas de Sporting Cristal no son tan complicadas a provincia, por lo que espera que siga manteniendo esos buenos números que le den vida en esta recta final del Torneo Clausura 2026. Se sabe que el siguiente encuentro será ante Atlético Grau, quien viene de ganar el clásico de Piura a Alianza Atlético.

"¿Cristal calladito? Calladitos. Sigamos calladitos nomás. Por fin ganó Cristal de visitante. Y las siguientes salidas que tiene Cristal no son tan complicadas. Ahora, con Grau va a ser un partido duro.", manifestó Diego Rebagliati en 'Fútbol Satélite'.

(VIDEO: Fútbol Satélite)

Ahora, Sporting Cristal está a cuatro puntos del líder que es Universitario de Deportes. Un dato relevante es que los celestes ya enfrentaron a rivales directos y que están por encima de ellos en la tabla. Queda claro que no hay margen de error si es que realmente se desea un título agónico para alegría de la afición rimense.

Próximos partidos de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026