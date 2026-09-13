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Partidos de la Liga 1 2026: programación de la fecha 10 del Torneo Clausura

El Torneo Clausura está de candela. Universitario de Deportes se mantiene como líder, pero varios equipos aún buscan la gloria en el certamen. Repasa cómo se juega la fecha 10.

Wilfredo Inostroza
Programación fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Programación fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 | Composición: LÍBERO
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El Torneo Clausura está de candela. Si bien Universitario de Deportes es el único puntero, son varios los equipos que todavía tienen aspiraciones de ser ganadores del segundo certamen de la temporada. A continuación, repasa la programación de la jornada 10, que será la última antes de un receso de alrededor de tres semanas por fecha FIFA.

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Programación fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1

Viernes 18 de setiembre

  • 15:00 | Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos | Estadio La Matanza, Piura
  • 20:00 | Alianza Lima vs ADT | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Sábado 19 de setiembre

  • 13:00 | FC Cajamarca vs Cusco FC | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
  • 15:30 | Sporting Cristal vs Atlético Grau | Estadio Alberto Gallardo, Lima
  • 18:00 | Deportivo Garcilaso vs Universitario | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
  • 20:15 | FBC Melgar vs Sport Boys | Estadio Monumental de la UNSA

Domingo 20 de setiembre

  • 20:15 | Sport Huancayo vs UTC | Estadio IPD de Huancayo
  • 15:30 | Juan Pablo II vs CD Moquegua | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Miércoles 30 de setiembre

  • 18:00 | Cienciano vs Los Chankas | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco

¿Dónde ver partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Todos los partidos son transmitidos por la señal de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de televisión como Movistar, TV DSports, Best Cable, Claro TV, entre otros. Además, puedes seguirlo ONLINE por las plataformas de streaming L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Fanatiz, Claro Video, previo pago por suscripción o siendo parte de un plan contratado.

¿Cómo se define el campeón de la Liga 1 2026?

Los playoffs semifinales serán disputados por los campeones del Apertura, del Clausura y los dos mejores del Acumulado. Si algún ganador de un torneo corto también figura entre los dos primeros de la tabla anual, clasificará directamente a la final.

Universitario vs Deportivo Garcilaso

Universitario y Garcilaso protagonizan uno de los partidos más vibrantes de la fecha 10

Si Alianza Lima también conquista el Torneo Clausura, será automáticamente campeón nacional y del segundo al cuarto del Acumulado disputarán los playoffs para ser Perú dos y clasificar a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2027. El mejor ubicado clasifica directamente a la final y los dos restantes juegan una semifinal.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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