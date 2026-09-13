Partidos de la Liga 1 2026: programación de la fecha 10 del Torneo Clausura

El Torneo Clausura está de candela. Si bien Universitario de Deportes es el único puntero, son varios los equipos que todavía tienen aspiraciones de ser ganadores del segundo certamen de la temporada. A continuación, repasa la programación de la jornada 10, que será la última antes de un receso de alrededor de tres semanas por fecha FIFA.

Programación fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1

Viernes 18 de setiembre

15:00 | Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos | Estadio La Matanza, Piura

20:00 | Alianza Lima vs ADT | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Sábado 19 de setiembre

13:00 | FC Cajamarca vs Cusco FC | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca

15:30 | Sporting Cristal vs Atlético Grau | Estadio Alberto Gallardo, Lima

18:00 | Deportivo Garcilaso vs Universitario | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco

20:15 | FBC Melgar vs Sport Boys | Estadio Monumental de la UNSA

Domingo 20 de setiembre

20:15 | Sport Huancayo vs UTC | Estadio IPD de Huancayo

15:30 | Juan Pablo II vs CD Moquegua | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Miércoles 30 de setiembre

18:00 | Cienciano vs Los Chankas | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco

¿Dónde ver partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Todos los partidos son transmitidos por la señal de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de televisión como Movistar, TV DSports, Best Cable, Claro TV, entre otros. Además, puedes seguirlo ONLINE por las plataformas de streaming L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Fanatiz, Claro Video, previo pago por suscripción o siendo parte de un plan contratado.

¿Cómo se define el campeón de la Liga 1 2026?

Los playoffs semifinales serán disputados por los campeones del Apertura, del Clausura y los dos mejores del Acumulado. Si algún ganador de un torneo corto también figura entre los dos primeros de la tabla anual, clasificará directamente a la final.

Universitario y Garcilaso protagonizan uno de los partidos más vibrantes de la fecha 10

Si Alianza Lima también conquista el Torneo Clausura, será automáticamente campeón nacional y del segundo al cuarto del Acumulado disputarán los playoffs para ser Perú dos y clasificar a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2027. El mejor ubicado clasifica directamente a la final y los dos restantes juegan una semifinal.