Próximo partido de Alianza Lima vs Cusco FC en el Torneo Clausura: fecha, hora y canal

Alianza Lima se encuentra a pocos días de volver al Torneo Clausura de la Liga 1 y, en su retorno, se enfrentará a Cusco FC por la fecha 11 del campeonato peruano. En ese sentido, los íntimos, que se han venido preparándose de la mejor manera, buscarán iniciar todo lo trabajado junto a Pablo Guede en busca del mejor rendimiento posible.

Por su parte, los dorados también han venido trabajando de la mano de Javier Rabanal en intensas jornadas de entrenamiento. Así lo demostraron a través de las imágenes que compartieron en sus redes sociales, donde se observa que están listos para este gran enfrentamiento. En esta nota te brindaremos la programación del partido para que no te lo pierdas.

Cusco FC recibirá la visita de Alianza Lima. Foto: composición Líbero/IG

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura?

Alianza Lima se enfrentará a Cusco FC en un encuentro programado para este domingo 11. El choque se realizará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura?

El compromiso entre los blanquiazules y dorados está pactado para las 6.30 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países, para que no te pierdas el partido.

Perú: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

¿Dónde ver el partido de Alianza Lima vs Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura?

Para poder ver Alianza Lima contra Cusco FC en vivo lo puedes hacer por la señal de L1 Max. Así como vía streaming por L1 Play. Además, tienes la opción de seguir aquí en Diario Líbero totalmente gratis con la previa y el minuto a minuto del partido.