Javier Rabanal cuestionó victoria de Melgar sobre Cusco FC: "No mereció ganar"

Melgar consiguió un triunfo importante en su visita a Cusco FC por la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Con gol de Bernardo Cuesta a los 50 minutos, los rojinegros se quedaron con los tres puntos del duelo disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, que les permite seguir en la lucha por ganar el campeonato y forzar los playoffs a fin de año. Tras el final del encuentro, Javier Rabanal, entrenador del cuadro cusqueño, no tuvo reparos en desmerecer el triunfo de los dirigidos por el profesor Miguel Rondelli.

Javier Rabanal, DT de Cusco FC, minimizó victoria de Melgar

En conferencia de prensa tras el final del partido, el entrenador español lamentó la dura derrota en condición de local y no dudó en minimizar el triunfo del Dominó en suelo cusqueño. En ese sentido, el extécnico de Universitario de Deportes aseguró que sus dirigidos hicieron los méritos necesarios para quedarse con los tres puntos.

"Hemos desperdiciado una ocasión en nuestra localía. La regularidad la tenemos que encontrar a través de ser más finos en la definición. Encajar un gol con FBC Melgar entra en las posibilidades, pero tenemos que mejorar la precisión en el último tercio. Melgar no mereció ganar, fuimos como mínimo acreedores al empate", manifestó Rabanal.

Melgar venció por 1-0 a Cusco FC por la fecha 9 del Torneo Clausura

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre el arbitraje de Jordi Espinoza?

Ante la sorpresa de muchos y, teniendo en cuenta los antecedentes en las últimas fechas, Rabanal elogió la actuación del árbitro Jordi Espinoza, quien fue el encargado de impartir justicia en el encuentro entre cusqueños y arequipeños: "En estos tiempo que se habla del árbitro, me parece el mejor arbitraje del año y aprovecho en una derrota para decirlo", sostuvo.

¿Cuándo vuelve a jugar Cusco FC?

Cusco FC buscará recuperarse de su reciente caída cuando visite a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón, en un duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura.