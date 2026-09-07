Partidos de la Liga 1: programación y canales para ver fecha 9 del Torneo Clausura

La Liga 1 está al rojo vivo y se nos viene una vibrante jornada, que tendrá como principal atractivo el clásico entre Alianza Lima y Universitario en Matute. Conoce al detalle la programación, con horarios y canales con los partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

Partidos de la Liga 1: programación fecha 9 del Torneo Clausura

Viernes 11 de setiembre

15:00 | UTC vs Juan Pablo II | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca

19:00 | Cusco FC vs Melgar | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Sábado 12 de setiembre

10:30 | Los Chankas vs FC Cajamarca | Estadio Los Chankas, Andahualyas

13:00 | Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo

15:15 | CD Moquegua vs Sporting Cristal | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua

20:00 | Alianza Lima vs Universitario | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Domingo 13 de setiembre

13:00 | Sport Boys vs Deportivo Garcilaso | Estadio Miguel Grau, Callao

15:15 | Atlético Grau vs Alianza Atlético | Estadio La Matanza, Piura

Alianza Lima y Universitario se enfrentan en Matute.

¿Dónde ver partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Todos los partidos son transmitidos por la señal de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de televisión como Movistar, TV DSports, Best Cable, Claro TV, entre otros. Además, puedes seguirlo ONLINE por las plataformas de streaming L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Fanatiz, Claro Video, previo pago por suscripción o siendo parte de un plan contratado.

¿Cómo se define el campeón de la Liga 1 2026?

Los playoffs semifinales serán disputados por los campeones del Apertura, del Clausura y los dos mejores del Acumulado. Si algún ganador de un torneo corto también figura entre los dos primeros de la tabla anual, clasificará directamente a la final.

Si Alianza Lima también conquista el Torneo Clausura, será automáticamente campeón nacional y del segundo al cuarto del Acumulado disputarán los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2027. El mejor ubicado clasifica directamente a la final y los dos restantes juegan una semifinal.