Partidos de la Liga 1: programación y canales para ver fecha 9 del Torneo Clausura
Con el clásico entre Alianza Lima y Universitario en Matute como plato fuerte, conoce la programación y horarios de la fecha 9 del Torneo Clausura.
La Liga 1 está al rojo vivo y se nos viene una vibrante jornada, que tendrá como principal atractivo el clásico entre Alianza Lima y Universitario en Matute. Conoce al detalle la programación, con horarios y canales con los partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.
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Partidos de la Liga 1: programación fecha 9 del Torneo Clausura
Viernes 11 de setiembre
- 15:00 | UTC vs Juan Pablo II | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
- 19:00 | Cusco FC vs Melgar | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
- Sábado 12 de setiembre
- 10:30 | Los Chankas vs FC Cajamarca | Estadio Los Chankas, Andahualyas
- 13:00 | Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo
- 15:15 | CD Moquegua vs Sporting Cristal | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua
- 20:00 | Alianza Lima vs Universitario | Estadio Alejandro Villanueva, Lima
Domingo 13 de setiembre
- 13:00 | Sport Boys vs Deportivo Garcilaso | Estadio Miguel Grau, Callao
- 15:15 | Atlético Grau vs Alianza Atlético | Estadio La Matanza, Piura
Alianza Lima y Universitario se enfrentan en Matute.
¿Dónde ver partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 2026?
Todos los partidos son transmitidos por la señal de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de televisión como Movistar, TV DSports, Best Cable, Claro TV, entre otros. Además, puedes seguirlo ONLINE por las plataformas de streaming L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Fanatiz, Claro Video, previo pago por suscripción o siendo parte de un plan contratado.
¿Cómo se define el campeón de la Liga 1 2026?
Los playoffs semifinales serán disputados por los campeones del Apertura, del Clausura y los dos mejores del Acumulado. Si algún ganador de un torneo corto también figura entre los dos primeros de la tabla anual, clasificará directamente a la final.
Si Alianza Lima también conquista el Torneo Clausura, será automáticamente campeón nacional y del segundo al cuarto del Acumulado disputarán los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2027. El mejor ubicado clasifica directamente a la final y los dos restantes juegan una semifinal.
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