Carlos Zambrano expresó su deseo para el clásico entre Alianza y Universitario: "Quiero que gane"

El próximo clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes ya despierta expectativa, y Carlos Zambrano no quedó al margen de la previa. El defensor de Sport Boys fue consultado por el presente de ambos conjuntos y, sin inclinarse por ninguno como favorito, dejó una respuesta tajante antes del encuentro que se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

Carlos Zambrano reveló si desea que gane Alianza Lima o Universitario el clásico

Para Zambrano, este tipo de duelos presentan una característica especial que los distingue de cualquier otro encuentro. Aunque Alianza o Universitario puedan llegar en mejor momento o con mejores resultados, sostiene que eso no asegura que vayan a imponerse cuando entra en juego la rivalidad.

"Es que en el clásico no hay favoritos, porque puedes venir en gran momento y puedes ganar. O sea no hay favoritos, o sea va a ser un partido duro para ambas escuadras", sostuvo Zambrano en el canal de ‘Denganche’ al ser consultado por el enfrentamiento entre los dos grandes del fútbol peruano.

Alianza Lima y Universitario jugarán una nueva edición del clásico peruano por el Torneo Clausura

Sin embargo, el zaguero sí expresó con claridad cuál es su preferencia respecto del resultado. Aunque hoy defiende la camiseta de Sport Boys, el ‘Kaiser’ conserva su vínculo con Alianza Lima y admitió que estará atento al encuentro frente a Universitario.

"Pero quiero que gane Alianza. Voy a estar atento al partido, también lo voy a ver", manifestó el zaguero, quien además aseguró que estará pendiente de sus antiguos compañeros durante el esperado encuentro en el recinto victoriano.

Zambrano concluyó su análisis sin inclinarse por ninguno de los dos clubes, aunque sí expresó con claridad cuál es su deseo para el desenlace. El clásico se presenta como una prueba clave para Alianza Lima y Universitario en sus aspiraciones en el Torneo Clausura, con Matute como escenario de un encuentro que promete gran tensión.

¿A qué hora y en dónde ver Alianza Lima vs Universitario?

Alianza Lima y Universitario se medirán el 12 de septiembre a las 8:00 p. m., en duelo correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1, en el Estadio Alejandro Villanueva. El partido será transmitido por L1MAX.