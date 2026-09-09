Del Portal sentencia a los audios del VAR sobre el golpe a Advíncula: "Colinda con la corrupción"

En un partido bastante accidentado en Chongoyape, Alianza Lima igualó 1-1 ante Juan Pablo II, por la fecha 8 del Torneo Clausura. Una de las jugadas polémicas en dicho partido fue la presunta agresión de Nilton Ramírez contra Luis Advíncula, que Joel Alarcón no advirtió en la cancha y desde el VAR tampoco consideraron que la jugada ameritaba que el juez principal sea invitado a revisar la acción.

Recordemos que se difundieron los audios del videoarbitraje, donde Rudy Méndez le dice a Alarcón que el jugador del elenco norteño quiere bajar su pie de forma natural y por eso impacta al lateral blanquiazul.

"Posible golpe. Veo falta, pero no es una agresión. Quiere bajar el pie, el número 15. Hace un movimiento hacia abajo con el pie derecho. Un movimiento temerario, pero roja no es. Todo chequeado, puedes reanudar", se le escucha decir al juez encargado del VAR, lo que ha generado diferentes reacciones.

Presunta agresión de Nilton Ramírez contra Luis Advíncula.

Por ejemplo, Óscar del Portal, comentarista deportivo, sostiene que es muy grave que desde la cabina del VAR hayan querido justificar la acción de Ramírez y que incluso eso va más allá de falta de capacidad.

"Prefiero escuchar un audio en el que alguien no advierte algo, a escuchar que alguien inventa algo para no perjudicar. Lo que hicieron con el audio de Advíncula, eso es inventarse algo que no se ve y eso ya no es incapacidad, es algo que colinda con la corrupción", dijo Del Portal en 'Al Ángulo', que se emite por Movistar Deportes.

"No digo que exista, pero es algo por lo menos para investigar. Lo que está pasando en el fútbol peruano, me preocupa demasiado. Porque con el VAR se evidencia que exista algo más allá de la incapacidad", agregó.

Revisa AQUÍ el análisis de Óscar del Portal