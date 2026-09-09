Óscar Ibáñez, ex Universitario, dio rotundo comentario sobre el VAR en la Liga 1: "No ayudan"

El VAR vuelve a estar en el centro del debate en el fútbol peruano justo en la antesala de uno de los partidos más esperados de la temporada. A pocos días del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, programado para este sábado 12 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, Óscar Ibáñez puso sobre la mesa algunas dudas respecto al funcionamiento de la tecnología arbitral en la Liga 1. El exarquero de Universitario y extécnico de la selección peruana cuestionó principalmente la calidad de los ángulos disponibles y el tiempo que toman algunas revisiones.

Óscar Ibáñez se pronunció sobre el uso del VAR en la Liga 1 2026

"Hay ángulos que no ayudan a los árbitros; en otros, con la misma cámara de la televisión sabes lo que pasó", señaló Ibáñez al programa 'Full Deportes' ante la problemática que ha generado discusión durante el campeonato. Su reflexión apunta directamente a uno de los principales objetivos del VAR: aportar herramientas para corregir errores claros sin terminar alterando el ritmo natural de los partidos.

El exjugador crema también hizo énfasis en la duración de las revisiones. "Se tomaron acciones para agilizar el juego, pero el VAR y sus decisiones demoran mucho y se va poniendo lento el partido", sostuvo. Sus declaraciones llegan en un momento especialmente sensible, considerando que cualquier decisión arbitral durante un clásico puede generar una enorme repercusión entre jugadores, entrenadores e hinchas.

Óscar Ibáñez tuvo la chance de dirigir a la selección peruana.

El VAR, bajo la lupa antes del clásico

La tecnología arbitral ha sido protagonista de diferentes debates en la Liga 1 2026, especialmente por jugadas en las que la interpretación y los recursos disponibles para los árbitros han generado cuestionamientos. En ese escenario, la observación de Ibáñez cobra mayor relevancia por su experiencia en el fútbol peruano desde distintas posiciones: fue arquero y referente de Universitario, además de haber dirigido a la selección peruana.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en Matute. Alianza Lima y Universitario se enfrentarán este sábado 12 de septiembre, en un clásico que llega con importantes objetivos deportivos para ambos y que volverá a poner al arbitraje y al VAR bajo máxima atención.