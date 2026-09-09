- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Feyenoord
- Palmeiras vs LDU
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Acumulada
- Perú vs Brasil
Liga 1 confirmó resta de puntos a cuatro clubes del Clausura: así quedó la tabla de posiciones
Cuatro equipos del Torneo Clausura sufrieron resta de puntos en la tabla de posiciones por problemas administrativos, medida que ya fue confirmada por la Liga 1.
Faltan pocos días para el inicio de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, donde varios equipos se encuentran disputando el liderato y sus respectivos objetivos. Sin embargo, la Liga 1 sorprendió a los hinchas al hacer oficial la resta de puntos en la tabla de posiciones a cuatro equipos en pleno campeonato.
PUEDES VER: CONAR confirmó al árbitro que dirigirá el clásico de Alianza Lima vs Universitario en Matute
Liga 1 confirmó resta de puntos a cuatro clubes del Clausura
Se trata de UTC, ADT, FC Cajamarca y Sport Boys. Estos clubes habían sido sancionados con la resta de puntos debido a los problemas administrativos que han presentado a lo largo de la temporada, aunque algunas de estas medidas todavía estaban pendientes de ejecución en la tabla de posiciones.
Sin embargo, recientemente la cuenta oficial de la Liga 1 informó sobre la actualización de la clasificación del campeonato tras los últimos resultados y confirmó el castigo de 10 puntos para UTC, cuatro para Sport Boys, dos para FC Cajamarca y uno para ADT.
Liga 1 confirmó las sanciones conta UTC, ADT, FC Cajamarca y Sport Boys
No obstante, la ‘Misilera’ todavía tiene la posibilidad de recuperar dos de las cuatro unidades que le fueron descontadas en la tabla acumulada, debido a que está pendiente la resolución de una apelación presentada por el club. Mientras no exista un nuevo pronunciamiento, los rosados permanecerán con cuatro puntos menos.
Así quedó la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|25
|25
|53
|2
|Universitario
|25
|15
|46
|3
|Garcilaso
|25
|12
|45
|4
|Melgar
|25
|15
|42
|5
|Cusco FC
|25
|2
|42
|6
|Los Chankas
|25
|-8
|41
|7
|Cienciano
|25
|7
|40
|8
|Alianza Atlético
|25
|6
|37
|9
|Sporting Cristal
|25
|5
|32
|10
|Sport Boys*
|25
|2
|30
|11
|Comerciantes Unidos
|25
|-1
|30
|12
|Atlético Grau
|25
|-5
|29
|13
|Sport Huancayo
|25
|-9
|29
|14
|Juan Pablo II
|25
|-15
|28
|15
|CD Moquegua
|25
|-12
|25
|16
|FC Cajamarca*
|25
|-11
|22
|17
|ADT*
|25
|-12
|21
|18
|UTC*
|25
|-16
|10
- Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesto en la Resolución N.° 14 del Exp. 1124-2024-B-CCRD-FPF, ejecutado en la tabla de posiciones de la Fase Apertura.
- Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesto en la Resolución N.° 15 del Exp. 1124-2024-B-CCRD-FPF, ejecutado en la tabla de posiciones de la Fase Apertura.
- Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesto en la Resolución N.° 11 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF, ejecutado en la tabla de posiciones de la Fase Clausura.
- Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesto en la Resolución N.° 12 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF, ejecutado en la tabla de posiciones de la Fase Clausura.
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesto en la Resolución 080-CL-LFPP-2026.
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesto en la Resolución 081-CL-LFPP-2026.
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesto en la Resolución 092-CL-LFPP-2026.
- Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesto por Resolución 082-CL-LFPP-2026.
- Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesto por Resolución 088-CL-LFPP-2026, pendiente de confirmación, de acuerdo al plazo establecido en el Reglamento de Licencias.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00