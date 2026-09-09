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Liga 1 confirmó resta de puntos a cuatro clubes del Clausura: así quedó la tabla de posiciones

Cuatro equipos del Torneo Clausura sufrieron resta de puntos en la tabla de posiciones por problemas administrativos, medida que ya fue confirmada por la Liga 1.

Angel Curo
Liga 1 confirmó resta de puntos a cuatro clubes del Torneo Clausura
Liga 1 confirmó resta de puntos a cuatro clubes del Torneo Clausura | Composición: Líbero
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Faltan pocos días para el inicio de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, donde varios equipos se encuentran disputando el liderato y sus respectivos objetivos. Sin embargo, la Liga 1 sorprendió a los hinchas al hacer oficial la resta de puntos en la tabla de posiciones a cuatro equipos en pleno campeonato.

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Liga 1 confirmó resta de puntos a cuatro clubes del Clausura

Se trata de UTC, ADT, FC Cajamarca y Sport Boys. Estos clubes habían sido sancionados con la resta de puntos debido a los problemas administrativos que han presentado a lo largo de la temporada, aunque algunas de estas medidas todavía estaban pendientes de ejecución en la tabla de posiciones.

Sin embargo, recientemente la cuenta oficial de la Liga 1 informó sobre la actualización de la clasificación del campeonato tras los últimos resultados y confirmó el castigo de 10 puntos para UTC, cuatro para Sport Boys, dos para FC Cajamarca y uno para ADT.

Liga 1

Liga 1 confirmó las sanciones conta UTC, ADT, FC Cajamarca y Sport Boys

No obstante, la ‘Misilera’ todavía tiene la posibilidad de recuperar dos de las cuatro unidades que le fueron descontadas en la tabla acumulada, debido a que está pendiente la resolución de una apelación presentada por el club. Mientras no exista un nuevo pronunciamiento, los rosados permanecerán con cuatro puntos menos.

Así quedó la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1

PuestoEquipoPJDFPuntos
1Alianza Lima252553
2Universitario251546
3Garcilaso251245
4Melgar251542
5Cusco FC25242
6Los Chankas25-841
7Cienciano25740
8Alianza Atlético25637
9Sporting Cristal25532
10Sport Boys*25230
11Comerciantes Unidos25-130
12Atlético Grau25-529
13Sport Huancayo25-929
14Juan Pablo II25-1528
15CD Moquegua25-1225
16FC Cajamarca*25-1122
17ADT*25-1221
18UTC*25-1610
  • Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesto en la Resolución N.° 14 del Exp. 1124-2024-B-CCRD-FPF, ejecutado en la tabla de posiciones de la Fase Apertura.
  • Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesto en la Resolución N.° 15 del Exp. 1124-2024-B-CCRD-FPF, ejecutado en la tabla de posiciones de la Fase Apertura.
  • Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesto en la Resolución N.° 11 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF, ejecutado en la tabla de posiciones de la Fase Clausura.
  • Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesto en la Resolución N.° 12 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF, ejecutado en la tabla de posiciones de la Fase Clausura.
  • Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesto en la Resolución 080-CL-LFPP-2026.
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesto en la Resolución 081-CL-LFPP-2026.
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesto en la Resolución 092-CL-LFPP-2026.
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesto por Resolución 082-CL-LFPP-2026.
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesto por Resolución 088-CL-LFPP-2026, pendiente de confirmación, de acuerdo al plazo establecido en el Reglamento de Licencias.
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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