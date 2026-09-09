Liga 1 confirmó resta de puntos a cuatro clubes del Clausura: así quedó la tabla de posiciones

Faltan pocos días para el inicio de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, donde varios equipos se encuentran disputando el liderato y sus respectivos objetivos. Sin embargo, la Liga 1 sorprendió a los hinchas al hacer oficial la resta de puntos en la tabla de posiciones a cuatro equipos en pleno campeonato.

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Liga 1 confirmó resta de puntos a cuatro clubes del Clausura

Se trata de UTC, ADT, FC Cajamarca y Sport Boys. Estos clubes habían sido sancionados con la resta de puntos debido a los problemas administrativos que han presentado a lo largo de la temporada, aunque algunas de estas medidas todavía estaban pendientes de ejecución en la tabla de posiciones.

Sin embargo, recientemente la cuenta oficial de la Liga 1 informó sobre la actualización de la clasificación del campeonato tras los últimos resultados y confirmó el castigo de 10 puntos para UTC, cuatro para Sport Boys, dos para FC Cajamarca y uno para ADT.

Liga 1 confirmó las sanciones conta UTC, ADT, FC Cajamarca y Sport Boys

No obstante, la ‘Misilera’ todavía tiene la posibilidad de recuperar dos de las cuatro unidades que le fueron descontadas en la tabla acumulada, debido a que está pendiente la resolución de una apelación presentada por el club. Mientras no exista un nuevo pronunciamiento, los rosados permanecerán con cuatro puntos menos.

Así quedó la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1

Puesto Equipo PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 25 25 53 2 Universitario 25 15 46 3 Garcilaso 25 12 45 4 Melgar 25 15 42 5 Cusco FC 25 2 42 6 Los Chankas 25 -8 41 7 Cienciano 25 7 40 8 Alianza Atlético 25 6 37 9 Sporting Cristal 25 5 32 10 Sport Boys* 25 2 30 11 Comerciantes Unidos 25 -1 30 12 Atlético Grau 25 -5 29 13 Sport Huancayo 25 -9 29 14 Juan Pablo II 25 -15 28 15 CD Moquegua 25 -12 25 16 FC Cajamarca* 25 -11 22 17 ADT* 25 -12 21 18 UTC* 25 -16 10