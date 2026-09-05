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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la clasificación por la fecha 8

Conoce cómo va la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en medio de esta fecha 8 del certamen local.

Diego Medina
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 en su octava jornada.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 en su octava jornada. | Foto: Composición LÍBERO.
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Se viene una emocionante octava jornada del Torneo Clausura 2026 en el que varios equipos lucharán como dé lugar los tres puntos que les permitan seguir en la lucha de sus objetivos en la Liga 1. Alianza Lima querrá volver a la senda del triunfo cuando visite Chongoyape, Universitario buscará hacerse fuerte en casa, Sporting Cristal batallará para obtener la victoria, mientras que Deportivo Garcilaso hará de todo por seguir en lo más alto.

Revisa cómo marchan las poisiciones del acumulado y del Torneo Clausura.

PUEDES VER: Tabla acumulada de la Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura tras la jornada 8

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la clasificación en la fecha 8

Así va la clasificación del Torneo Clausura 2026 en esta octava fecha:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Deportivo Garcilaso7716
2. Universitario7616
3. Alianza Atlético8416
4. Sport Boys7714
5. Atlético Grau7313
6. Cusco FC7312
7. Alianza Lima7312
8. Juan Pablo II7311
9. FBC Melgar7311
10. Sporting Cristal7210
11. Sport Huancayo7010
12. Comerciantes Unidos718
13. CD Moquegua7-37
14. Cienciano8-57
15. FC Cajamarca8-67
16. Los Chankas7-77
17. ADT7-102
18. UTC*8-11-3

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

  • FC Cajamarca 2-5 Cienciano
  • Alianza Atlético 3-2 UTC

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

  • Sport Huancayo vs Sport Boys - 3.00 p. m.
  • Cusco FC vs CD Moquegua - 6.00 p. m.
  • Universitario vs Comerciantes Unidos - 8.30 p. m.

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

  • Sporting Cristal vs Los Chankas - 11.00 a. m.
  • Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau - 1.30 p. m.
  • Juan Pablo II vs Alianza Lima - 3.00 p. m.
  • Melgar vs ADT - 6.30 p. m.
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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