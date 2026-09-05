Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la clasificación por la fecha 8

Se viene una emocionante octava jornada del Torneo Clausura 2026 en el que varios equipos lucharán como dé lugar los tres puntos que les permitan seguir en la lucha de sus objetivos en la Liga 1. Alianza Lima querrá volver a la senda del triunfo cuando visite Chongoyape, Universitario buscará hacerse fuerte en casa, Sporting Cristal batallará para obtener la victoria, mientras que Deportivo Garcilaso hará de todo por seguir en lo más alto.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la clasificación en la fecha 8

Así va la clasificación del Torneo Clausura 2026 en esta octava fecha:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Deportivo Garcilaso 7 7 16 2. Universitario 7 6 16 3. Alianza Atlético 8 4 16 4. Sport Boys 7 7 14 5. Atlético Grau 7 3 13 6. Cusco FC 7 3 12 7. Alianza Lima 7 3 12 8. Juan Pablo II 7 3 11 9. FBC Melgar 7 3 11 10. Sporting Cristal 7 2 10 11. Sport Huancayo 7 0 10 12. Comerciantes Unidos 7 1 8 13. CD Moquegua 7 -3 7 14. Cienciano 8 -5 7 15. FC Cajamarca 8 -6 7 16. Los Chankas 7 -7 7 17. ADT 7 -10 2 18. UTC* 8 -11 -3

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

FC Cajamarca 2-5 Cienciano

Alianza Atlético 3-2 UTC

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

Sport Huancayo vs Sport Boys - 3.00 p. m.

Cusco FC vs CD Moquegua - 6.00 p. m.

Universitario vs Comerciantes Unidos - 8.30 p. m.

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE