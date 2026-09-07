FPF tomó determinante medida con los árbitros tras polémicas en Liga 1: "Habrá cambios"

Finalizó la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 y uno de los principales protagonistas fue el arbitraje, especialmente tras las cuestionadas actuaciones de Daniel Ureta, Michael Espinoza y Joel Alarcón en los partidos de Sport Boys, Universitario y Alianza Lima, respectivamente. Luego de las polémicas, se conoció que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió tomar una firme medida.

FPF tomó determinante medida con los árbitros tras polémicas en Liga 1

Los tres árbitros mencionados han sido los principales señalados en esta última fecha del campeonato tras sus polémicas decisiones, que terminaron influyendo directamente en el resultado de sus respectivos encuentros. Por ello, durante el programa ‘Al Límite’ de L1 MAX, Gustavo Peralta reveló que la FPF ya decidió tomar medidas al respecto.

Según indicó el periodista deportivo, la máxima entidad del fútbol peruano tiene definido realizar cambios en la CONAR, empezando por retirar la categoría FIFA al 80 % de los árbitros que actualmente cuentan con esa condición de cara a la próxima temporada.

Daniel Ureta, Michael Espinoza y Joel Alarcón son árbitros FIFA en la Liga 1

“Lo de esta fecha reafirma lo que se mencionó. Habrá cambios en la CONAR y el 80 % de los FIFA dejarán de ser FIFA en el 2027, por el bajo nivel que hay y se muestra”, fue la información que compartió el citado comunicador.

Peralta señaló que esta medida responde al bajo nivel que los árbitros han mostrado a lo largo de la temporada y a las constantes polémicas generadas en los diferentes encuentros del campeonato.

En esa línea, durante el programa ‘Modo Fútbol’, Gustavo Peralta resaltó que esta medida es impulsada por la FPF en coordinación con la FIFA, por lo que la CONAR no tiene influencia en ella.

Árbitros FIFA de la Liga 1

Joel Alarcón

Milagros Arruela

Jordi Espinoza

Michael Espinoza

Augusto Menéndez

Gaby Oncoy

Edwin Ordóñez

Kevin Ortega

Bruno Pérez

Daniel Ureta

Sport Boys y Alianza Lima mostraron sus quejas contra el arbitraje

Luego de la polémica generada en su derrota ante Sport Huancayo, Sport Boys publicó un firme comunicado en sus canales oficiales y mostró su profundo malestar por el arbitraje de Daniel Ureta. El club anunció que presentará una queja ante la CONAR, solicitó los audios del VAR y pidió que el juez no vuelva a dirigir sus partidos en lo que resta del campeonato.

Por su parte, tras el encuentro ante Juan Pablo II, Fernando Gaibor apuntó contra el desempeño de Joel Alarcón y señaló que Alianza Lima no es medido con la misma vara en comparación con otros equipos. “Cuando es a nosotros, se castiga muy fuerte. Cuando es al otro lado, no se revisa”, señaló.