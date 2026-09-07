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FPF tomó determinante medida con los árbitros tras polémicas en Liga 1: "Habrá cambios"

El arbitraje en la Liga 1 sigue ocasionando polémicas en cada fecha y se conoció que la FPF ya decidió tomar cartas en el asunto para la siguiente temporada.

Angel Curo
FPF tomó determinante medida con los árbitros tras polémicas en Liga 1
FPF tomó determinante medida con los árbitros tras polémicas en Liga 1 | Composición Líbero
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Finalizó la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 y uno de los principales protagonistas fue el arbitraje, especialmente tras las cuestionadas actuaciones de Daniel Ureta, Michael Espinoza y Joel Alarcón en los partidos de Sport Boys, Universitario y Alianza Lima, respectivamente. Luego de las polémicas, se conoció que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió tomar una firme medida.

Fernando Gaibor acusó que 'benefician' a otro clubes a diferencia de Alianza Lima

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FPF tomó determinante medida con los árbitros tras polémicas en Liga 1

Los tres árbitros mencionados han sido los principales señalados en esta última fecha del campeonato tras sus polémicas decisiones, que terminaron influyendo directamente en el resultado de sus respectivos encuentros. Por ello, durante el programa ‘Al Límite’ de L1 MAX, Gustavo Peralta reveló que la FPF ya decidió tomar medidas al respecto.

Según indicó el periodista deportivo, la máxima entidad del fútbol peruano tiene definido realizar cambios en la CONAR, empezando por retirar la categoría FIFA al 80 % de los árbitros que actualmente cuentan con esa condición de cara a la próxima temporada.

Daniel Ureta, Michael Espinoza,Joel Alarcón

Daniel Ureta, Michael Espinoza y Joel Alarcón son árbitros FIFA en la Liga 1

Lo de esta fecha reafirma lo que se mencionó. Habrá cambios en la CONAR y el 80 % de los FIFA dejarán de ser FIFA en el 2027, por el bajo nivel que hay y se muestra, fue la información que compartió el citado comunicador.

Peralta señaló que esta medida responde al bajo nivel que los árbitros han mostrado a lo largo de la temporada y a las constantes polémicas generadas en los diferentes encuentros del campeonato.

En esa línea, durante el programa ‘Modo Fútbol’, Gustavo Peralta resaltó que esta medida es impulsada por la FPF en coordinación con la FIFA, por lo que la CONAR no tiene influencia en ella.

Árbitros FIFA de la Liga 1

  • Joel Alarcón
  • Milagros Arruela
  • Jordi Espinoza
  • Michael Espinoza
  • Augusto Menéndez
  • Gaby Oncoy
  • Edwin Ordóñez
  • Kevin Ortega
  • Bruno Pérez
  • Daniel Ureta

Sport Boys y Alianza Lima mostraron sus quejas contra el arbitraje

Luego de la polémica generada en su derrota ante Sport Huancayo, Sport Boys publicó un firme comunicado en sus canales oficiales y mostró su profundo malestar por el arbitraje de Daniel Ureta. El club anunció que presentará una queja ante la CONAR, solicitó los audios del VAR y pidió que el juez no vuelva a dirigir sus partidos en lo que resta del campeonato.

Por su parte, tras el encuentro ante Juan Pablo II, Fernando Gaibor apuntó contra el desempeño de Joel Alarcón y señaló que Alianza Lima no es medido con la misma vara en comparación con otros equipos. Cuando es a nosotros, se castiga muy fuerte. Cuando es al otro lado, no se revisa, señaló.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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