Alexis Cossio dejó fuerte comentario sobre el pisotón no cobrado a Álex Valera: "Si hubiera sido al revés"

Alexis Cossio terminó el partido entre Comerciantes Unidos y Universitario con una sensación distinta a la que tuvo durante el desarrollo del encuentro. El defensor recién pudo dimensionar la acción que protagonizó con Alex Valera cuando observó las imágenes nuevamente y consideró que el delantero crema pudo haber recibido la tarjeta roja.

Alexis Cossio dejó rotundo comentario sobre el pisotón no cobrado a Álex Valera en el Universitario vs Comerciantes

Cossio explicó que el pisotón sí tuvo un impacto considerable y puso en duda el criterio utilizado para sancionar la jugada. Incluso, el futbolista del cuadro cutervino planteó un escenario que generó polémica: qué habría ocurrido si la infracción hubiese sido cometida por un jugador de Comerciantes Unidos.

Video: Jax Latin Media

"¿Debió ser expulsión? Sí, yo sentí el pisotón. Claramente no es una zona blanda. Acabo de ver la repetición y creo que si hubiera sido al revés, por ahí la revisaban y sacaban roja. Lo único que les pido, como hablé con Michael —que creo hizo un buen partido—, es revisarla siempre y después que tomen la decisión", manifestó en Jax Latin Media.

Más allá de su reclamo, el exjugador de Sporting Cristal aclaró que en plena disputa del encuentro no sintió que el contacto hubiese sido tan fuerte. Su percepción cambió después de analizar la repetición, ya que desde otro ángulo pudo apreciar con mayor claridad la zona en la que recibió el pisotón.

"En el momento por ahí no sentí que fue tan fuerte, pero ahora que veo la repetición, para mí sí es una jugada revisable y una jugada que puede terminar con roja", insistió Cossio, quien dejó así su postura sobre una de las acciones más discutidas del 2-2 entre ambos equipos.

Alexis Cossio dio fuerte opinión sobre el árbitro del Universitario vs Comerciantes Unidos

No obstante, Alexis Cossio también se refirió a otra acción que pudo modificar el resultado en los minutos finales. Comerciantes Unidos protestó por un presunto penal, pero en esta ocasión el defensor respaldó la decisión de Michael Espinoza y la consideró acertada. Según el futbolista, la infracción ya había sido cobrada con anterioridad.

"Para mí es penal, pero bueno, Michael sanciona la falta antes de 'Mati', entonces creo que ahí estuvo bien. Por ahí era una jugada que en ese momento no nos dimos cuenta, pero al sancionar la falta antes de Matías ya no puede cobrar el penal; entonces creo que Michael acertó en eso", remató.