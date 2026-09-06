Matías Sen, capitán de Comerciantes Unidos, criticó al arbitraje tras empate con Universitario: "Bronca"

Comerciantes Unidos rescató un importante punto en su visita a Universitario de Deportes al empatar 2-2 en el Estadio Monumental por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Las 'Águilas de Cutervo' se plantaron bien y, por momentos, parecía que hasta podían llevarse la victoria. No obstante, algunos jugadores no terminaron felices por el resultado final debido a decisiones polémicas del juez Michael Espinoza y el VAR.

En ese sentido, Matías Sen, futbolista y capitán de Comerciantes Unidos, fue uno de los primeros en salir a cuestionar la actuación de la terna arbitral y precisó que, de haberse cobrado algunas acciones, hubieran podido llevarse una victoria del coloso de Ate.

Matías Sen, capitán de Comerciantes Unidos, cuestionó el arbitraje y reveló el motivo de su amonestación

En declaraciones a la prensa, el delantero argentino recordó todas las jugadas que pudieron beneficiar a su equipo y no fueron cobradas, como el pisotón de Álex Valera a Alexis Cossio. Asimismo, señaló que la tarjeta amarilla que recibió a los 21 minutos fue por sus constantes reclamos al árbitro Espinoza.

"Hay varias jugadas, varias situaciones que no concordaba con él (árbitro), se lo hice saber y por eso me gané la amarilla tan rápido. Yo creo que el penal de Riveros a nosotros no lo cobran, hay una falta a Cossio que lo pisa todo Valera y ni siquiera lo llaman al VAR. Son varias situaciones y contra un gran rival de esta jerarquía se hace difícil sacar un buen resultado", indicó Sen.

"Yo creo que jugamos bien. Hemos hecho un buen primer tiempo, hemos generado situaciones y por eso me da un poco de bronca, un poco de tristeza porque nos podíamos haber llevado los tres puntos", añadió.

Universitario empató 2-2 con Comerciantes Unidos en el Monumental.

'Cheche' Hernández cuestionó pisotón de Álex Valera contra Alexis Cossio

Por su parte, el director técnico de Comerciantes Unidos, José 'Cheche' Hernández, criticó la dura falta de Álex Valera contra Alexis Cossio y calificó de desleal el pisotón del delantero merengue.

"Vi una falta, digamos alevosa contra Cossio. Casi le parten la pierna, por poco y no la parten. Parecía la que le hicieron a Messi en un partido, no sé si fue contra el Atlético de Madrid, así algo parecido. Era sanción, era una sanción tremenda que llevarse ese jugador que agredió de esa manera, y jugar de esa manera no es leal", manifestó el técnico colombiano.