Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver

Universitario vs Comerciantes Unidos protagonizarán un emocionante encuentro este sábado 5 de setiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Los cremas buscan ampliar su racha de victorias para seguir en lo más alto de la tabla, mientras que las ‘Águilas’ llegarán al Estadio Monumental con el objetivo de dar el golpe. Este cotejo dará inicio desde las 8.30 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por L1 MAX.

¿A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs Comerciantes Unidos, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1:

Perú, Ecuador y Colombia: 8.30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10.30 p. m.

México y Centroamérica: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 9.30 p. m.

España: 3.30 p. m. (del domingo).

¿Dónde ver Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO?

El duelo entre Universitario vs Comerciantes Unidos contará con la transmisión EN VIVO ONLINE de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio nacional. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Previa del partido Universitario vs Comerciantes Unidos por Torneo Clausura

Universitario llega a este encuentro con la obligación de seguir sumando victorias en el Torneo Clausura para mantenerse en el liderato y esperar un tropiezo de Deportivo Garcilaso. Los cremas han demostrado una contundencia ofensiva de primer nivel desde la llegada de Gianluca Lapadula.

Universitario remontó por 4-2 a UTC en la última fecha y se ilusiona con pelear el título.

El ‘Bambino’ se ha consolidado como uno de los goleadores del plantel y junto a Álex Valera han formado una dupla temible. Para este duelo, se conoció que Héctor Cúper ha decidido dejar al margen a Bryan Reyna, Edison Flores, Aldo Corzo y Jordan Guivin.

Por su parte, Comerciantes Unidos llega con la necesidad de redimirse tras su última derrota en casa ante FC Cajamarca por 3-2. Las ‘Águilas Cutervinas’ necesitan sumar para no alejarse de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Por ello, la presencia de figuras como Matías Sen, Rodrigo Vilca y Josuee Herrera, entre otros, será vital para conseguir un resultado positivo.

Comerciantes Unidos busca dar el golpe ante Universitario e ilusionarse con un torneo internacional.

Universitario vs Comerciantes Unidos: pronóstico y apuestas

Universitario es gran favorito para quedarse con la victoria ante Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 y seguir entre los líderes. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas para que realices tu mejor jugada.

Casas de apuestas Universitario Empate Comerciantes Unidos Betsson 1.29 4.65 11.00 Betano 1.30 5.70 13.00 Te Apuesto 1.32 5.04 10.78 Inkabet 1.31 4.75 11.50 1xBet 1.27 5.20 10.60 Caliente 1.29 5.10 10.00

Entradas Universitario vs Comerciantes Unidos: cuánto están y dónde comprar

Los boletos para asistir al partido de Universitario vs Comerciantes Unidos están disponibles por la web de Teleticket. Estos son los precios para las diversas tribunas del Estadio Monumental:

Norte: S/20.00 (agotado)

Sur: S/20.00

Oriente: S/50.00

Occidente lateral: S/70.00

Occidente central: S/80.00

Butacas: S/350.00

Palco Monumental: S/130.00

Experiencia Crema: S/700.00

Universitario vs Comerciantes Unidos: posibles alineaciones del partido

Posible alineación de Universitario: Diego Romero; Matías Di Benedetto, Caín Fara, Williams Riveros; Andy Polo, Juan Manuel Requena, Piero Quispe, Jairo Concha, César Inga; Álex Valera y Gianluca Lapadula.

Posible alineación de Comerciantes Unidos: Matías Córdova; Alexis Cossio; Juan Rodríguez; Flavio Alcedo; Fabio Rojas; Wilter Ayoví; Alexis Arias; Agustín Rodríguez da Luz; Josuee Herrera; Rodrigo Vilca y Matías Sen.

Universitario vs Comerciantes Unidos: historial de enfrentamientos

Universitario y Comerciantes Unidos se han enfrentado en 17 oportunidades a lo largo de la historia, con un claro dominio de los cremas, que registran 11 victorias y cinco empates. Por su parte, las ‘Águilas Cutervinas’ solo lograron imponerse en una ocasión.