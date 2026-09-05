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Alianza Lima vs. Juan Pablo II EN VIVO por Torneo Clausura 2026: hora, canal y pronóstico
Alianza Lima vs. Juan Pablo II juegan EN VIVO este domingo por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 en Chongoyape. Conoce aquí todos los detalles.
Alianza Lima se enfrenta a Juan Pablo II este domingo 6 de setiembre, a partir de las 15.00 horas, en partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este duelo se disputará en Chongoyape y será transmitido por L1 MAX, además, puedes seguir el minuto a minuto que ofrece Libero.pe.
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Alianza Lima vs Juan Pablo II: previa del partido
Alianza Lima no atraviesa su mejor momento tras caer por 1-0 ante Deportivo Garcilaso en Matute y perdió su invicto como local en la temporada; además, sufrió su primera derrota en el Torneo Clausura.
Una baja confirmada para este partido es Paolo Guerrero, quien está lesionado y estará de baja por alrededor de dos semanas, por lo que tampoco estaría listo para el clásico ante Universitario en Matute.
Alianza Lima viene de caer 1-0 ante Garcilaso en Matute
Por su parte, Juan Pablo II viene de dos victorias consecutivas y en sus últimos dos encuentros ha convertido nueve goles. Un nuevo triunfo lo ayudaría en su objetivo de salvarse del descenso.
Recordemos que será la primera vez que el elenco de Chongoyape será local en su estadio ante el conjunto íntimo, al que no han podido vencer desde su ascenso en la campaña 2025.
Juan Pablo II quiere ganarle por primera vez a Alianza Lima
Alianza Lima vs Juan Pablo II: horarios
- Perú, Colombia y Ecuador: 15.00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 16.00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17.00 horas
- México: 14.00 horas
- Estados Unidos: 16.00 horas (Miami y Nueva York) y 13.00 horas (Los Ángeles)
- España: 22.00 horas
Alianza Lima vs Juan Pablo II: dónde ver
El duelo entre Alianza Lima y Juan Pablo será transmitido por L1 MAX, canal disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cabe, Win TV, entre otros. Además, puedes verlo ONLINE por las plataformas L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, y Fanatiz, previo pago por suscripción.
Alianza Lima vs Juan Pablo II: historial
- Alianza Lima 2-0 Juan Pablo II | Apertura 2026
- Juan Pablo II 1-2 Alianza Lima | Clausura 2025
- Alianza Lima 1-0 Juan Pablo II | Apertura 2025
Alianza Lima vs Juan Pablo II: pronósticos y cuotas de apuesta
Alianza Lima tiene cierto favoritismo para imponerse a Juan Pablo II, esto de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más se acerca la hora del partido.
|Casas
|Juan Pablo II
|Empate
|Alianza Lima
|Te Apuesto
|4.93
|3.53
|1.77
|Betsson
|4.65
|3.60
|1.75
|Caliente
|4.65
|3.70
|1.71
|Betano
|4.70
|3.65
|1.75
|Apuesta Total
|4.82
|3.83
|1.79
Alianza Lima vs Juan Pablo II: estadio
Complejo Deportivo Juan Pablo II, en Chongoyape.
El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II se juega en el estadio del Complejo de Chongoyape, recinto que tiene capacidad para 5.000 espectadores.
¡Vamos al Circo!
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