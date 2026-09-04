Alajuelense vs Saprissa EN VIVO: hora, canal y alineaciones por la Liga Promerica

Alajuelense vs Saprissa EN VIVO protagonizarán una edición más del clásico de Costa Rica este sábado 5 de septiembre por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Promérica. El enfrentamiento entre la Liga y el Monstruo Morado está pactado para las 9.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora costarricense) en el Estadio Alejandro Morera Soto y contará con transmisión de FUTV y TDMAX para la región de Costa Rica.

¿A qué hora juegan Alajuelense vs Saprissa por la Liga Promérica?

El clásico de Costa Rica entre Alajuelense vs Saprissa se jugará este sábado 5 de septiembre a las 9.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora costarricense).

¿Dónde ver Alajuelense vs Saprissa por la Liga Promérica?

La transmisión del duelo entre Alajuelense vs Saprissa por el clásico de Costa Rica estará a cargo de FUTV y TDMAX para la región costarricense. Si quieres seguir todas las incidencias de este encuentro, entonces puedes conectarte a la web de Líbero.

Últimos clásicos entre Saprissa y Alajuelense.

Alajuelense vs Saprissa: posibles alineaciones

Alajuelense : Washington Ortega, Yerlan Sosa, Yeison Molina, Farbod Samadian y Ronald Matarrita; Celso Borges, Rashir Parkins, Kenyel Michel y Anthony Hernández; Esteban Cruz y Ronaldo Cisneros.

: Washington Ortega, Yerlan Sosa, Yeison Molina, Farbod Samadian y Ronald Matarrita; Celso Borges, Rashir Parkins, Kenyel Michel y Anthony Hernández; Esteban Cruz y Ronaldo Cisneros. Saprissa: Isaac Alfaro; Samir Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine y Joseph Mora; Mathías Elizondo, Gerson Torres, Mariano Torres y Andrey Soto; Luis Paradela y Newton Williams.

Alajuelense vs Saprissa: cuotas del partido

Casas de apuestas Alajuelense Empate Saprissa Betsson 2.32 3.05 2.90 Betano 2.32 3.15 3.00 1XBet 2.36 3.08 2.86 Doradobet 2.50 2.62 3.33

Alajuelense vs Saprissa: previa del partido

El fútbol costarricense se paraliza una vez más con una nueva edición del Clásico Nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa en el Estadio Alejandro Morera Soto. El cuadro morado llega a la cita en lo más alto de la tabla de posiciones con 15 puntos tras un sólido arranque en el Torneo de Apertura (cinco victorias y una derrota), buscando consolidar su liderato fuera de casa.

Por su parte, los manudos se sitúan en la cuarta casilla con 11 unidades e intentarán hacer valer su localía para recortar distancias directamente con su acérrimo rival y meterse de lleno en la pelea por la cima.

El historial reciente entre ambos titanes promete máxima intensidad sobre el terreno de juego. Los enfrentamientos más cercanos han dejado marcadores muy ajustados e intensos, destacando la igualdad 1-1 en su último choque del torneo anterior, así como victorias repartidas en los duelos de los últimos meses.

Aunque Saprissa atraviesa una racha positiva con tres victorias consecutivas en sus últimas presentaciones, la Liga suele transformar la Catedral en un fortín inexpugnable durante estas grandes citas. Con tres puntos cruciales en juego y el orgullo de la afición de por medio, el Morera Soto albergará un duelo determinante para el rumbo de la fase regular.