Resultados Examen de Admisión UNAS 2027-I: consulta la lista de ingresantes y puntaje obtenido este 27 de septiembre

HOY, domingo 27 de septiembre se desarrolla el quinto Examen de Admisión Preferencial UNAS 2027-I, una jornada clave para los postulantes que buscan alcanzar una vacante en la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María. Durante la evaluación, los participantes pondrán a prueba sus conocimientos para conseguir uno de los cupos disponibles en la convocatoria.

Una vez finalizado el examen, podrás consultar en esta nota los resultados del Examen de Admisión UNAS 2027-I, así como la lista de ingresantes y el puntaje obtenido por cada postulante. Mantente atento a la actualización de la información oficial para conocer quiénes lograron una vacante este 27 de septiembre.

Consulta los resultados del Examen de Admisión UNAS 2027-I

¿Quieres conocer si lograste una vacante? Te compartimos el link oficial para consultar los resultados del Examen de Admisión UNAS 2027-I, donde podrás verificar la lista de ingresantes y revisar el puntaje obtenido tras la evaluación realizada en la sede universitaria.

Resultados del Examen de Admisión de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS): dale clic aquí

¿Quiénes pueden rendir el Examen de Admisión UNAS 2027-I?

El Examen de Admisión UNAS 2027-I, correspondiente al 5.º Examen de Admisión Preferencial, se desarrolla este domingo 27 de septiembre. Esta evaluación está dirigida exclusivamente a estudiantes que cursan el quinto año de educación secundaria, quienes podrán participar en esta modalidad de ingreso a la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS).

Para rendir el examen, los postulantes debieron presentar una constancia de estudios que acredite que se encuentran cursando el quinto año de secundaria, emitida por su institución educativa, además de una copia simple del DNI. El derecho de pago es de S/ 200 para estudiantes de instituciones educativas públicas y S/ 240 para quienes provienen de colegios privados.

Información importante del Examen de Admisión UNAS 2027-I.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional Agraria de la Selva?

La Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), ubicada en Tingo María, ofrece actualmente 15 carreras profesionales en distintas áreas vinculadas con las ciencias agrarias, ingeniería, gestión, economía y tecnología. La oferta académica oficial incluye: