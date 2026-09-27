Christian Cueva dio fuerte advertencia a Alianza Atlético tras derrota de Boys: "Es remontable"

Christian Cueva, futbolista de Sport Boys, se refirió a la dura goleada que sufrió la 'Misilera' por 5-2 ante Alianza Atlético por el partido de ida de la semifinal de la Copa de la Liga 2026 en el Estadio Miguel Grau del Callao. El popular 'Aladino' intentó poner paños fríos a la situación y no dudó en enviar un contundente mensaje al 'Vendaval' de cara al partido de vuelta.

Christian Cueva confía en la remontada de Sport Boys ante Alianza Atlético por Copa de la Liga

En declaraciones a la prensa tras el final del encuentro, el exjugador de la selección peruana reconoció que el plantel se ha visto golpeado anímicamente por el abultado marcador ante el cuadro de Sullana; no obstante aseguró que los rosados irán al partido de vuelta con la única intención de remontar la llave y conseguir el ansiado pase a la gran final del torneo.

“Yo creo que todo partido es remontable, así que nada, tranquilo. Nos duele (la derrota), que nos duela que no nos salgan las cosas de la mejor manera y corregir, que es lo más importante. Todos venimos con partidos encima pero creo que tenemos un plantel donde todos estamos preparados. Queda un partido y hay que salir a afrontarlo”, manifestó el volante.

Sport Boys perdió 5-2 ante Alianza Atlético por Copa de la Liga

Así, pese al duro golpe sufrido en el Miguel Grau, Christian Cueva dejó claro que Sport Boys todavía mantiene la ilusión de alcanzar la final de la Copa de la Liga. La 'Misilera' tendrá que revertir una diferencia de tres goles en Sullana, donde buscará una actuación completamente distinta para intentar darle vuelta a la serie.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Sport Boys y Alianza Atlético por semifinales de la Copa de la Liga?

Sport Boys y Alianza Atlético jugarán la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga el próximo martes 6 de octubre en el Estadio Campeones del 36 a las 3.00 p. m. (hora peruana).